Витівка партизанів ускладнила життя росіян на Сумському напрямку: що вони "накоїли"
- Агенти "Атеш" вивели з ладу важливе обладнання електровоза ВЛ80 в Орлі.
- Ця диверсія ускладнила логістику для російських військ на Сумському напрямку.
"Атеш" провів успішну диверсію в російському Орлі. Вона матиме неприємні наслідки для окупантів на Сумщині.
Так, агенти "Атеш" вивели з ладу критично важливе обладнання магістрального вантажного електровоза ВЛ80.
Що відомо про диверсію "Атеш" в Орлі?
ВЛ80 – це важкий тягач, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів.
Знищений електровоз окупанти використовували для перевезення техніки, боєприпасів і пального з тилу до прикордонних районів Росії, щоб посилити свої війська на Сумському напрямку.
Удар по локомотиву порушив логістику ворога. Поки росіяни шукатимуть заміну, зброя та техніка не зможуть вчасно потрапити на фронт.
Як горів електровоз в Орлі: дивіться відео
Диверсія "Атеш" в Орлі: дивіться відео
Що відомо про останні удари по ворогу?
- У Краснодарському краї Росії вночі 15 лютого спалахнув резервуар з нафтопродуктами після атаки безпліотників. На тлі атаки вводили тимчасові обмеження на роботу аеропортів Сочі та Геленджика.
- У ніч проти 12 лютого Україна атакувала російський військовий арсенал у Котлубані, використовуючи власні засоби дальнього ураження. На ворожому складі зберігалося тисячі тонн озброєння.
- СБУ встановила новий рекорд дальності, вразивши Ухтинський НПЗ за 1750 кілометрів від України. Удар дронами спричинив пожежу та пошкодження на установках, які впливають на переробку нафти.
- Уночі 11 лютого НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" зазнав атаки безпілотників. Підприємство щорічно переробляє 15 мільйонів тон нафти.