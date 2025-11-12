Слышал о Миндиче "только из интернета": вероятный фигурант отрицает свою связь с делом "Мидас"
- Дмитрий Басов, подозреваемый в коррупционной схеме в энергетике, отрицает знакомство с другими фигурантами и свое участие во взяточничестве.
- Адвокат Басова планирует подать апелляцию на решение суда о его содержании под стражей.
Подозреваемый в участии в коррупционной схеме в энергетике Дмитрий Басов на суде заявил, что он не знаком лично с другими фигурантами дела. Адвокат Басова также его защищает и будет подавать апелляцию относительно его меры пресечения.
Что сказал Басов о связях с Миндичем?
Исполнительный директор Энергоатома Дмитрий Басов, который мог фигурировать в коррупционной схеме под прозвищем "Тенор" заявляет, что не был привлечен к получению взяток от подрядчиков. Более того, по словам Басова, он даже не знаком с Тимуром Миндичем и слышал о нем только из интернета.
Чиновник не отрицает, что из всех подозреваемых общался только с экс-советником бывшего министра энергетики Игорем Миронюком (в деле фигурирует как "Рокет"). Басов якобы и не имел отношения к тендерам или документации.
Других вероятных участников схемы Дмитрий Басов якобы вообще не знает.
Когда у Басова спросили, ознакомился ли он с записями, на которых фигурирует, он не дал ответа и отметил, что все станет известно после экспертизы.
Адвокат бывшего чиновника Энергоатома Виталий Наум отмечает, что прокуроры не предоставили никаких доказательств причастности Басова к делу. В их работе Наум зафиксировал ряд существенных процессуальных нарушений. Защита планирует подать апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда о содержании Дмитрия Басова под стражей с возможностью залога в 40 миллионов гривен.
Адвокат добавил, что Басов лично открыл двери правоохранителям для проведения обысков и ничего не скрывал.
Что известно о подозрении бывшего советника в Энергоатоме к делу "Мидас"?
НАБУ подозревает Дмитрия Басова в участии в теневом процессе в Энергоатоме. Он вместе с Мартынюком мог контролировать все закупки, кадровые назначения и финансовые расчеты государственного энергетического предприятия. О причастности Басова к схеме уже прошло первое судебное заседание. Сейчас ему объявили меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток или внесение залога 40 миллионов гривен.
Басов также мог иметь связь с Игорем Миронюком, экс-советником бывшего министра энергетики. Его будут содержать под стражей до января 2026 года с альтернативой залога в размере 126 миллионов гривен. Мартынюка подозревают в том, что он способствовал привлечению бизнесменов к "отмыванию" денег.