Чув про Міндіча "лише з інтернету": ймовірний фігурант заперечує свій зв'язок зі справою "Мідас"

Підозрюваний в участі в корупційній схемі в енергетиці Дмитро Басов на суді заявив, що він не знайомий особисто з іншими фігурантами справи. Адвокат Басова також його захищає та буде подавати апеляцію щодо його запобіжного заходу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Що сказав Басов про зв'язки з Міндічем?

Виконавчий директор Енергоатому Дмитро Басов, який міг фігурувати в корупційній схемі під прізвиськом "Тенор" заявляє, що не був залучений до отримання хабарів від підрядників. Ба більше, за словами Басова, він навіть не знайомий з Тимуром Міндічем і чув про нього лише з інтернету.

Посадовець не заперечує, що зі всіх підозрюваних спілкувався лише з ексрадником колишнього міністра енергетики Ігорем Миронюком (у справі фігурує як "Рокет"). Басов нібито й не мав відношення до тендерів чи документації.

Інших імовірних учасників схеми Дмитро Басов нібито взагалі не знає.

Коли в Басова запитали, чи ознайомився він із записами, на яких фігурує, він не дав відповіді та зазначив, що все стане відомо після експертизи.

Адвокат колишнього посадовця Енергоатома Віталій Наум зазначає, що прокурори не надали жодних доказів причетності Басова до справи. В їхній роботі Наум зафіксував низку суттєвих процесуальних порушень. Захист планує подати апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо тримання Дмитра Басова під вартою з можливістю застави у 40 мільйонів гривень.

Адвокат додав, що Басов особисто відчинив двері правоохоронцям для проведення обшуків і нічого не приховував.

Що відомо про підозру колишнього радника в Енергоатомі до справи "Мідас"?