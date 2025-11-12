Захист стверджує, що у прокуратури немає жодних доказів причетності Басова до схеми Міндіча. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

Про що ще заявив захист Басова?

Адвокат Дмитра Басова, відомого як "Тенор", Віталій Наум стверджує, що доказів причетності його підзахисного до справи Міндіча про масштабну корупційну схему на державному стратегічному підприємстві Енергоатом немає. Тож у планах захисту подавати апеляцію на запобіжний захід суду.

Наум переконаний, що наведені судом обставини не можна вважати достатніми для застосування саме такого запобіжного заходу. Повний текст рішення оголосять 17 листопада, після чого сторона захисту планує подати апеляційну скаргу.

За словами Наума, подальший перебіг справи буде "досить цікавим", адже вже зараз захист зафіксував низку суттєвих процесуальних порушень, які планує використати під час оскарження рішення суду.

Я впевнений, що ця справа буде дуже тривалою,

– вважає адвокат.

Адвокат заявив, що надалі до справи долучаться й інші захисники, які також фіксуватимуть процесуальні порушення. Наразі, за його словами, він уже помітив низку таких порушень особисто.

Наум наголосив, що не бачить у діях свого підзахисного складу злочину для такого запобіжного заходу.

Ми побачили картинку, релізи, які нарізаються, випускаються, але далі – банальних речей у справі я не побачив. Звинувачувати службову особу – і не надати документів, зазначати, що вчинено організована група (злочин – 24 Канал) і кваліфікувати дії за іншою статтею,

– каже Наум.

Також адвокат у своєму коментарі наголосив, що Басов сам особисто відчинив двері правоохоронцям, коли ті прийшли на обшуки. А також зазначив, що жодного силового проникнення під час обшуку не було. Ба більше, за його словами, детективи НАБУ мали можливість отримати всі необхідні матеріали та докази ще до приїзду захисників Басова.

Чи обіймає Басов досі посаду на Енергоатомі?

Адвокат підозрюваного у справі про корупцію зазначив, що Басов 12 листопада поставив крапку у своїй співпраці з Енергоатомом. До цього, за словами Наума, він обіймав посаду радника. Однак щодо повної назви посади порадив звернутись безпосередньо до Басова.

Який запобіжний захід суд обрав для Басова?