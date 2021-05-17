В Областной больнице Днепропетровщины спасли от коронавируса сразу несколько известных бывших футболистов. У каждого была тяжелая форма течения болезни. Одного из них должны выписать 17 мая.

Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко. Он об этом написал на своей фейсбук-странице.

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Больше о лечении

По словам медика, почувствовали коронавирус сполна и уже выписаны Евгений Яровенко, Алексей Чередник. Известно лишь то, что у них была тяжелая форма коронавируса, однако детали о лечении мужчин врач не сообщил.

Также сегодня из больницы домой поедет Александр Червоный. Он провел 7 дней в реанимации, однако смог побороть болезнь. Мужчина сказал, что пережил "матч жизни и смерти".

Что известно о вылеченных

Как пишет Vgorode Александр Червоный является известным советским и украинским бывшим футболистом. Он чемпион СССР, обладатель Кубка Федерации футбола СССР и финалист Кубка Украины. Также Червоный занимался тренерской деятельностью.

За свою спортивную карьеру он выступал за 9 команд:

"Колос" Павлоград;

"Колос" Никополь;

"Днепр";

"Ротор";

"Шахтер" Павлоград;

"Верес";

"Заря-МАЛС";

"Нива" Винница;

"Металлург" Мариуполь.

Алексей Чередник – бывший советский и украинский футболист, мастер спорта, тренер, а также олимпийский чемпион.

Он выступал за 6 команд:

"Памир" Душанбе;

"Днепр" Днепропетровск;

английский "Саутгемптон";

"Черноморец" Одесса;

"Металлург" Запорожье;

"Кривбасс" Кривой Рог.

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Евгений Яровенко – известный советский, украинский и казахстанский бывший футболист. Он заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка СССР и награды УЕФА, как самый выдающийся футболист Казахстана за 50 лет.

Яровенко выступал за 11 команд: