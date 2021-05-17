От COVID-19 вылечили 3 известных футболистов: кто победил болезнь в Днепре
В Областной больнице Днепропетровщины спасли от коронавируса сразу несколько известных бывших футболистов. У каждого была тяжелая форма течения болезни. Одного из них должны выписать 17 мая.
Источник:фейсбук Сергея Рыженко
Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко. Он об этом написал на своей фейсбук-странице.
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Больше о лечении
По словам медика, почувствовали коронавирус сполна и уже выписаны Евгений Яровенко, Алексей Чередник. Известно лишь то, что у них была тяжелая форма коронавируса, однако детали о лечении мужчин врач не сообщил.
Также сегодня из больницы домой поедет Александр Червоный. Он провел 7 дней в реанимации, однако смог побороть болезнь. Мужчина сказал, что пережил "матч жизни и смерти".
Что известно о вылеченных
Как пишет Vgorode Александр Червоный является известным советским и украинским бывшим футболистом. Он чемпион СССР, обладатель Кубка Федерации футбола СССР и финалист Кубка Украины. Также Червоный занимался тренерской деятельностью.
За свою спортивную карьеру он выступал за 9 команд:
- "Колос" Павлоград;
- "Колос" Никополь;
- "Днепр";
- "Ротор";
- "Шахтер" Павлоград;
- "Верес";
- "Заря-МАЛС";
- "Нива" Винница;
- "Металлург" Мариуполь.
Алексей Чередник – бывший советский и украинский футболист, мастер спорта, тренер, а также олимпийский чемпион.
Он выступал за 6 команд:
- "Памир" Душанбе;
- "Днепр" Днепропетровск;
- английский "Саутгемптон";
- "Черноморец" Одесса;
- "Металлург" Запорожье;
- "Кривбасс" Кривой Рог.
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Евгений Яровенко – известный советский, украинский и казахстанский бывший футболист. Он заслуженный мастер спорта СССР, чемпион Олимпийских игр, обладатель Кубка СССР и награды УЕФА, как самый выдающийся футболист Казахстана за 50 лет.
Яровенко выступал за 11 команд:
- "Химик";
- "Кайрат";
- "Днепр";
- "Ротор";
- "Ворскла";
- "Нива";
- "Конту";
- "Сариерспор";
- "Торпедо" (Волжский);
- "Кривбасс";
- "Металлург" Запорожье.
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