Посторонний предмет попал в 12-перстную кишку. Об этом сообщил врач-эндоскопист Днепровской детской больницы Сергей Щудро.

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Проглотил, когда принимал лекарство

Подросток проглотил частичку распылителя, когда принимал лекарство. Трубка внезапно отпала и попала в пищевод. Родители сразу обратились к врачу и ребенка забрали в больницу.

Деталь длиной около 7 сантиметров прошла практически через весь организм подростка. Врачи извлекли частицу под анестезией из двенадцатиперстной кишки. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

Проковтнув частину Приймав ліки 28 вересня 2021
Подросток случайно проглотил трубку от лекарства / Фото из Фейсбука Сергея Щудра

Случайно проглотил инородный предмет: последние новости

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