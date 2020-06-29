В Днепре семь собак убирают мусор с улиц и воды: милое видео
На страже чистоты на пляжах Днепра стоит команда из семи собак. Они регулярно очищают улицы и воду от мусора, который люди выбрасывают в не отведенных для этого местах.
В городе Днепр появились собаки, которые убирают мусор за неряшливыми людьми, пишет "Днепроград".
Читайте также Гостинница для животных: где пристроить любимца во время отпуска
Однажды их хозяйка во время прогулки заметила, что собаки сносят мусор в одну кучу. С тех пор женщина начала ежедневно выводить своих семерых джек-рассел-терьеров на берег Днепра. Уборке животных никто не учил.
Четвероногие очищают от мусора как пляжи, так и воду. Они собирают бутылки, пакеты и обертки от конфет.
Заметно, что собаки получают удовольствие от своей деятельности.
В Днепре собаки обеспечивают чистоту пляжей и воды: смотрите видео