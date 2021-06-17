В полицию касательно этого инцидента обратились 16 июня. Об этом сообщили в комментарии 24 каналу в полиции Днепра.

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Какая версия следствия

Говорится о школе Днепра №137.

Сообщение о найденном теле поступило на горячую линию "102".

Умершему было примерно 64 года (родился в 1957 году).

По приезду правоохранители направили тело на экспертизу.

Также туда прибыли следователи, которые устанавливали обстоятельства смерти.

Правоохранители уже открыли уголовное производство.

По их мнению, этот случай был несчастным случаем.

ТСН сообщила, что умершего охранника нашли местные жители.

В этот момент он уже не проявлял никаких признаков жизни.

Обратите внимание! На одном из рынков Харькова, 16 июня умерла пожилая женщина. Скорая прибыла только через полчаса, когда потерпевшая уже была мертвой. Затем ее тело не забирали еще в течение нескольких часов.