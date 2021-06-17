В полицию касательно этого инцидента обратились 16 июня. Об этом сообщили в комментарии 24 каналу в полиции Днепра.

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Какая версия следствия

  • Говорится о школе Днепра №137.
  • Сообщение о найденном теле поступило на горячую линию "102".
  • Умершему было примерно 64 года (родился в 1957 году).
  • По приезду правоохранители направили тело на экспертизу.
  • Также туда прибыли следователи, которые устанавливали обстоятельства смерти.
  • Правоохранители уже открыли уголовное производство.
  • По их мнению, этот случай был несчастным случаем.
  • ТСН сообщила, что умершего охранника нашли местные жители.
  • В этот момент он уже не проявлял никаких признаков жизни.