В полицию обратились соседи злоумышленника. Они сообщили, что во всем подъезде ощущается сильный запах газа.

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Очнулся и начал нападать

На место сразу выехали медики, полиция и служба газа. 36-летнего мужчину, который открыл газ, обнаружили без сознания возле дверей одной из комнат дома. Когда врачи начали оказывать первую медицинскую помощь, пациент пришел в себя.

Однако вместо благодарности, начал агрессивно себя вести. Он не только бросался на правоохранителей и медиков, но и угрожал устроить взрыв. Поэтому его сразу задержали.

Другое событие недавно

В Харькове 8 августа полиции сообщили об угрозе взрыва дома на улице Днепровской. Там мужчина угрожал гранатой.

Когда прибыли правоохранители, всех жителей дома эвакуировали. Тогда в дом злоумышленника ворвались спецназовцы. Однако никакой угрозы не было, поскольку он в этот момент уже спал.