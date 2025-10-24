"Буду здесь, пока не убьют": истории жителей Доброполья, которое Россия стирает с лица земли
- Доброполье в Донецкой области подвергается ежедневным обстрелам, из-за которых город стал непригодным для жизни.
- Местные жители не покидают город из-за больных родственников, домашних животных и ждут победы.
Доброполье в Донецкой области превратилось в непригодный для жизни город из-за ежедневных обстрелов россиян. Здесь нет света и воды, разрушена больница, а из 30-тысячного населения осталось лишь около полутора тысяч человек.
Местные жители не выезжают из-за больных родственников, домашних животных или нежелания оставлять свою землю. Они рассказали 24 Каналу, что живут без коммунальных услуг и получают хлеб только 2 – 3 раза в неделю. Но несмотря на все остаются верными Украине и ждут победы.
Хлеб дважды в неделю и два таксиста: продавщица рассказала о буднях
В Доброполье ежедневно прилетают дроны и КАБы. Город фактически разбомбили. Работают только несколько магазинов.
Местная продавщица объяснила, что не может уехать из-за определенных обстоятельств, которые не озвучила.
По ее словам, в городе осталось около полутора тысяч человек, и мало кто собирается переезжать.
Сейчас у нас есть два таксиста, которые работают. Можно вызывать. Но когда света нет по трое суток, невозможно вызвать,
– рассказала женщина.
Хлеб сюда привозят из Днепра и Новомосковска.
"Два – три раза в неделю, и все. Ждем большой заказ. Последние хлебцы оставили", – подчеркнула продавщица.
Парализованный муж и 20 котов: история Елены
54-летняя Елена не может уехать из-за своего мужа, у которого инвалидность первой группы, парализованного после инсульта.
Больные люди очень капризные. Не хочет никуда ехать. Говорит: "Как только выеду – умру, хочу дома умереть". У него и коляска, и туалет как-то приспособлен. Пока еще что-то для жизни есть,
– сказала женщина.
Она остается, пока муж сам не скажет иначе, чтобы его не волновать и чтобы он раньше не умер.
Когда недавно попали в больницу, шифер залетал в их дом, двери выбивало, люстры падали и разбивались. Соседи-пенсионеры помогли полатать им шифер, окна остались целыми. Сейчас они топят печь-"буржуйку" для обогрева.
"Я думаю, что в декабре война закончится. Мне часто снятся сны...Ну, это мое мнение.Ждем победу, а что? Нам больше нечего ждать. Там жизни нет. Только в Украине. От нее не откажемся. Все будет хорошо", – верит женщина.
Еще одна причина, почему она не может уехать – 20 котов, которые пришли со всей округи после того, как их хозяева эвакуировались.
Также она верит, что россияне не зайдут в Доброполье.
Здесь будет Украина: о непоколебимой вере добропольчанина Александра
Александр Иванович, также живет в Доброполье, и как раз возвращался домой с пакетом картофеля. Несмотря на частые обстрелы, говорит, что уже привык передвигаться по улицам.
Мы не обращаем внимания, все хорошо,
– сказал Александр о постоянных прилетах.
На вопрос, почему он не выезжает, мужчина отвечает, что здесь его дом и семья, он никого не боится и ждет украинской победы.
Александр утверждает, что жизнь в Доброполье прекрасна. Он не верит, что россияне зайдут в город, и уверен: здесь будет Украина.
Что известно о ситуации на Добропольском направлении?
- Силы обороны освободили поселок Кучеров Яр в Донецкой области, подняли украинский флаг и взяли в плен более 50 российских военных. В период с 13 по 20 октября 2025 года на Добропольском направлении уничтожено более 600 оккупантов, 4 танка и 20 бронированных машин.
- Аналитики отметили продвижение украинских войск в Донецкой области, вблизи сел Новое Шахово и Кучеров Яр возле Доброполья.
- Российские войска возобновили механизированные наступления в Донецкой области, используя дождливую погоду, чтобы усложнить работу украинских дронов. За последние недели они совершили несколько масштабных атак, однако украинские силы уничтожили значительную часть их техники.