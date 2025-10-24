"Буду тут, поки не вб'ють": історії жителів Добропілля, яке Росія стирає з лиця землі

Добропілля на Донеччині перетворилося на непридатне для життя місто через щоденні обстріли росіян. Тут немає світла, води, зруйновано лікарню, а з 30-тисячного населення залишилося лише близько півтори тисячі людей.

Місцеві жителі не виїжджають через хворих родичів, домашніх тварин чи небажання залишати свою землю. Вони розповіли 24 Каналу, що живуть без комунальних послуг та отримують хліб лише 2 – 3 рази на тиждень. Але попри все залишаються вірними Україні та чекають на перемогу.

Хліб двічі на тиждень і два таксисти: продавчиня розповіла про будні

У Добропіллі щодня прилітають дрони та КАБи. Місто фактично розбомбили. Працюють лише кілька магазинів.

Місцева продавчиня пояснила, що не може виїхати через певні обставини, які не озвучила.

За її словами, у місті залишилося близько півтори тисячі людей, і мало хто збирається переїжджати.

Зараз у нас є два таксисти, які працюють. Можна викликати. Але коли світла немає по три доби, неможливо викликати,

– розповіла жінка.

Хліб сюди привозять з Дніпра та Новомосковська.

"Два – три рази на тиждень, і все. Чекаємо на велике замовлення. Останні хлібини залишили", – наголосила продавчиня.

Паралізований чоловік і 20 котів: історія Олени

54-річна Олена не може виїхати через свого чоловіка, в якого інвалідність першої групи, паралізованого після інсульту.

Хворі люди дуже капризні. Не хоче нікуди їхати. Каже: "Як тільки виїду – помру, хочу вдома померти". У нього і візочок, і туалет якось пристосований. Поки що ще щось для життя є,

– сказала жінка.

Вона залишається, поки чоловік сам не скаже інакше, щоб його не хвилювати й щоб він раніше не помер.

Коли нещодавно влучили в лікарню, шифер залітав у їхню оселю, двері вибивало, люстри падали й розбивалися. Сусіди-пенсіонери допомогли полатати їм шифер, вікна залишилися цілими. Зараз вони топлять піч-"буржуйку" для обігріву.

"Я думаю, що у грудні війна закінчиться. Мені часто сняться сни…Ну, це моя думка.Чекаємо перемогу, а що? Нам більше нічого чекати. Там життя нема. Тільки в Україні. Від неї не відмовимося. Все буде добре", – вірить жінка.

Ще одна причина, чому вона не може виїхати – 20 котів, які прийшли з усієї округи після того, як їхні господарі евакуювалися.

Також вона вірить, що росіяни не зайдуть у Добропілля.

Тут буде Україна: про непохитну віру добропільчанина Олександра

Олександр Іванович, також живе в Добропіллі, і якраз повертався додому з пакетом картоплі. Попри часті обстріли, каже, що вже звик пересуватися вулицями.

Ми не звертаємо уваги, все добре,

– сказав Олександр про постійні прильоти.

На запитання, чому він не виїжджає, чоловік відповідає, що тут його дім і сім'я, він нікого не боїться і чекає української перемоги.

Олександр стверджує, що життя в Добропіллі прекрасне. Він не вірить, що росіяни зайдуть у місто, і впевнений: тут буде Україна.

Що відомо про ситуацію на Добропільському напрямку?