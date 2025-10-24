Местные жители не выезжают из-за больных родственников, домашних животных или нежелания оставлять свою землю. Они рассказали 24 Каналу, что живут без коммунальных услуг и получают хлеб только 2 – 3 раза в неделю. Но несмотря на все остаются верными Украине и ждут победы.

Хлеб дважды в неделю и два таксиста: продавщица рассказала о буднях

В Доброполье ежедневно прилетают дроны и КАБы. Город фактически разбомбили. Работают только несколько магазинов.

Местная продавщица объяснила, что не может уехать из-за определенных обстоятельств, которые не озвучила.

По ее словам, в городе осталось около полутора тысяч человек, и мало кто собирается переезжать.

Сейчас у нас есть два таксиста, которые работают. Можно вызывать. Но когда света нет по трое суток, невозможно вызвать,

– рассказала женщина.

Хлеб сюда привозят из Днепра и Новомосковска.

"Два – три раза в неделю, и все. Ждем большой заказ. Последние хлебцы оставили", – подчеркнула продавщица.

Парализованный муж и 20 котов: история Елены

54-летняя Елена не может уехать из-за своего мужа, у которого инвалидность первой группы, парализованного после инсульта.

Больные люди очень капризные. Не хочет никуда ехать. Говорит: "Как только выеду – умру, хочу дома умереть". У него и коляска, и туалет как-то приспособлен. Пока еще что-то для жизни есть,

– сказала женщина.

Она остается, пока муж сам не скажет иначе, чтобы его не волновать и чтобы он раньше не умер.

Когда недавно попали в больницу, шифер залетал в их дом, двери выбивало, люстры падали и разбивались. Соседи-пенсионеры помогли полатать им шифер, окна остались целыми. Сейчас они топят печь-"буржуйку" для обогрева.

"Я думаю, что в декабре война закончится. Мне часто снятся сны...Ну, это мое мнение.Ждем победу, а что? Нам больше нечего ждать. Там жизни нет. Только в Украине. От нее не откажемся. Все будет хорошо", – верит женщина.

Еще одна причина, почему она не может уехать – 20 котов, которые пришли со всей округи после того, как их хозяева эвакуировались.

Также она верит, что россияне не зайдут в Доброполье.

Здесь будет Украина: о непоколебимой вере добропольчанина Александра

Александр Иванович, также живет в Доброполье, и как раз возвращался домой с пакетом картофеля. Несмотря на частые обстрелы, говорит, что уже привык передвигаться по улицам.

Мы не обращаем внимания, все хорошо,

– сказал Александр о постоянных прилетах.

На вопрос, почему он не выезжает, мужчина отвечает, что здесь его дом и семья, он никого не боится и ждет украинской победы.

Александр утверждает, что жизнь в Доброполье прекрасна. Он не верит, что россияне зайдут в город, и уверен: здесь будет Украина.

