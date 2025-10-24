Місцеві жителі не виїжджають через хворих родичів, домашніх тварин чи небажання залишати свою землю. Вони розповіли 24 Каналу, що живуть без комунальних послуг та отримують хліб лише 2 – 3 рази на тиждень. Але попри все залишаються вірними Україні та чекають на перемогу.

Хліб двічі на тиждень і два таксисти: продавчиня розповіла про будні

У Добропіллі щодня прилітають дрони та КАБи. Місто фактично розбомбили. Працюють лише кілька магазинів.

Місцева продавчиня пояснила, що не може виїхати через певні обставини, які не озвучила.

За її словами, у місті залишилося близько півтори тисячі людей, і мало хто збирається переїжджати.

Зараз у нас є два таксисти, які працюють. Можна викликати. Але коли світла немає по три доби, неможливо викликати,

– розповіла жінка.

Хліб сюди привозять з Дніпра та Новомосковська.

"Два – три рази на тиждень, і все. Чекаємо на велике замовлення. Останні хлібини залишили", – наголосила продавчиня.

Паралізований чоловік і 20 котів: історія Олени

54-річна Олена не може виїхати через свого чоловіка, в якого інвалідність першої групи, паралізованого після інсульту.

Хворі люди дуже капризні. Не хоче нікуди їхати. Каже: "Як тільки виїду – помру, хочу вдома померти". У нього і візочок, і туалет якось пристосований. Поки що ще щось для життя є,

– сказала жінка.

Вона залишається, поки чоловік сам не скаже інакше, щоб його не хвилювати й щоб він раніше не помер.

Коли нещодавно влучили в лікарню, шифер залітав у їхню оселю, двері вибивало, люстри падали й розбивалися. Сусіди-пенсіонери допомогли полатати їм шифер, вікна залишилися цілими. Зараз вони топлять піч-"буржуйку" для обігріву.

"Я думаю, що у грудні війна закінчиться. Мені часто сняться сни…Ну, це моя думка.Чекаємо перемогу, а що? Нам більше нічого чекати. Там життя нема. Тільки в Україні. Від неї не відмовимося. Все буде добре", – вірить жінка.

Ще одна причина, чому вона не може виїхати – 20 котів, які прийшли з усієї округи після того, як їхні господарі евакуювалися.

Також вона вірить, що росіяни не зайдуть у Добропілля.

Тут буде Україна: про непохитну віру добропільчанина Олександра

Олександр Іванович, також живе в Добропіллі, і якраз повертався додому з пакетом картоплі. Попри часті обстріли, каже, що вже звик пересуватися вулицями.

Ми не звертаємо уваги, все добре,

– сказав Олександр про постійні прильоти.

На запитання, чому він не виїжджає, чоловік відповідає, що тут його дім і сім'я, він нікого не боїться і чекає української перемоги.

Олександр стверджує, що життя в Добропіллі прекрасне. Він не вірить, що росіяни зайдуть у місто, і впевнений: тут буде Україна.

Що відомо про ситуацію на Добропільському напрямку?