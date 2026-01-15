Молоко было еще и прокисшим: Дональд Трамп удивил журналистов угощением
- Президент США Дональд Трамп принес бутылку кислого молока на встречу с журналистами в Белом доме.
- Трамп предложил журналистам попробовать "пятидневное молоко" в качестве гостинца.
Во время встречи с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп принес большую бутылку кислого молока. Продемонстрировав напиток, он настойчиво предложил журналистам его попробовать.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на встречу Дональда Трампа с журналистами.
Как пресса отреагировала на странный гостинец?
В сети распространилось видео, на котором Дональд Трамп во время встречи с журналистами рассказывает о "пятидневном молоке", которое он принес как гостинец для СМИ. После короткого рассказа, президент США предложил всем желающим попробовать напиток.
У нас здесь молоко. Оно стоит здесь уже 5 дней. Я принес его, чтобы пресса могла его попробовать. Вы можете выпить все,
– заявил президент США.
Такой "подарок" от главы Белого дома был анонсом к новому закону о школьных обедах. Теперь в американских школах разрешается подавать детям молоко любой жирности, а также упрощается процедура замены коровьего молока на растительные альтернативы.
Что известно о других странных случаях с Дональдом Трампом?
Во время визита на завод Ford, Трамп показал средний палец работнику, который выкрикивал оскорбления в его адрес.
Дональд Трамп не смог зайти в самолет из-за открытого зонта, который он в конце концов передал помощнику.