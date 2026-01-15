Молоко було ще й скислим: Дональд Трамп здивував журналістів частуванням
- Президент США Дональд Трамп приніс пляшку кислого молока на зустріч з журналістами у Білому домі.
- Трамп запропонував журналістам скуштувати "п'ятиденне молоко" як гостинець.
Під час зустрічі з журналістами у Білому домі президент США Дональд Трамп приніс велику пляшку кислого молока. Продемонструвавши напій, він наполегливо запропонував журналістам його скуштувати.
Про це пише 24 Канал з посиланням на зустріч Дональда Трампа з журналістами.
Як преса відреагувала на дивний гостинець?
У мережі поширилось відео, на якому Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами розповідає про "п'ятиденне молоко", яке він приніс як гостинець для ЗМІ. Після короткої розповіді, президент США запропонував усім охочим спробувати напій.
У нас тут молоко. Воно стоїть тут уже 5 днів. Я приніс його, щоб преса могла його спробувати. Ви можете випити все,
– заявив президент США.
Такий "подарунок" від глави Білого дому був анонсом до нового закону про шкільні обіди. Тепер в американських школах дозволяється подавати дітям молоко будь-якої жирності, а також спрощується процедура заміни коров'ячого молока на рослинні альтернативи.
Що відомо про інші дивні випадки з Дональдом Трампом?
- Під час візиту на завод Ford, Трамп показав середній палець працівнику, який вигукував образи на його адресу.
- Дональд Трамп не зміг зайти в літак через відкриту парасольку, яку він зрештою передав помічнику.