ВСУ имеют успехи сразу на нескольких направлениях: обзор фронта от ISW
- ВСУ продвинулись на 3 направлениях в Харьковской области, а россияне – на одном.
- Также украинские военные имели успех на Северском направлении.
- Враг впервые с конца лета 2025 года совершил значительный механизированный штурм в Запорожской области.
Вражеские попытки захватить как можно больше украинской территории продолжаются. Украинским защитникам удается сдерживать российское давление и отбивать утраченные позиции.
Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте в Украине. По данным аналитиков, Силы обороны имеют достижения сразу на 4 направлениях, а россияне – только на одном, передает 24 Канал.
Смотрите также Бойцы ССО переночевали на захваченных позициях и уничтожили подкрепление врага
Что происходит в Харьковской области?
Геолокационные кадры за 18 – 19 октября свидетельствуют, что ВСУ удерживают позиции или недавно продвинулись в Харьковской области, в районах, где ранее российские источники заявляли о присутствии своих войск. Речь идет о вероятных продвижениях в:
- северной части Харьковской области, а именно – на юго-запад от Тихого;
- центральной части Купянска;
- на запад от Нововодяного (на юго-восток от Боровой).
Тем временем снимки за 20 октября показывают, что враг недавно продвинулся на север от Бологовки (на север от Большого Бурлука).
Что происходит в Донецкой области?
В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты продолжают наступательные действия. Новых территориальных успехов им достичь не удалось, по сообщениям аналитиков ISW.
В то же время ВСУ недавно имели достижения на Северском направлении. Кадры за 19 октября демонстрируют, что украинские войска незначительно продвинулись вдоль железной дороги Донецкой ветки на запад от Выемки (на юго-восток от Северска).
Обстановка на фронте / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- Офицер одного из украинских батальонов, действующего на Купянском направлении, сообщил, что российские войска небольшими группами из одного – двух солдат пытаются просочиться между украинскими позициями. Он отметил, что оккупанты перемещаются по открытой местности, используя термоплащи для маскировки, и двигаются очень медленно – около 1,5 километра в час, чтобы защитникам было сложнее их обнаружить.
- Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что войска России продвинулись к восточным окраинам Мирнограда, но украинские операторы дронов очищали эту зону последние два – три дня. Он отметил, что российское командование подкрепило подразделения на Покровском направлении частями шести – семи полков и батальонов из мобилизационного резерва, которые преимущественно выполняют функции штурмовой пехоты.
- Спикер Объединенных сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин сообщил, что захватчики совершили механизированный штурм батальонного уровня с поддержкой артиллерии и дронов вблизи Щербаков, Новоданиловки, Нестерянки и Малой Токмачки в Запорожской области. По его словам, в штурме участвовали примерно 150 пехотинцев и 30 единиц техники, в частности 5 танков, 5 неопределенных боевых бронированных машин, а также бронетранспортеры, квадроциклы и мотоциклы. Волошин отметил, что бои продолжаются, но украинские силы уже уничтожили по меньшей мере 10 российских машин. Он отметил, что Россия не проводила таких крупных механизированных штурмов на Ореховском направлении с конца лета 2025 года.
- В интервью 24 Каналу военный эксперт Роман Свитан рассказал, что российская армия пытается окружить Орехов с юго-востока на северо-запад в сторону Днепра. Просачивание врага именно на этом направлении очень опасное. Если оккупантам удастся обойти Орехов с севера, то они, как отметил Свитан, могут подойти к Запорожью.