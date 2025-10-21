Ворожі спроби захопити якомога більше української території тривають. Українським захисникам вдається стримувати російський тиск і відбивати втрачені позиції.

Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті в Україні. За даними аналітиків, Сили оборони мають досягнення одразу на 4 напрямках, а росіяни – лише на одному, передає 24 Канал.

Що коїться на Харківщині?

Геолоковані кадри за 18 – 19 жовтня свідчать, що ЗСУ утримують позиції або нещодавно просунулися на Харківщині, у районах, де раніше російські джерела заявляли про присутність своїх військ. Йдеться про ймовірні просування у:

північній частині Харківської області, а саме – на південний захід від Тихого;

центральній частині Куп'янська;

на захід від Нововодяного (на південний схід від Борової);

Тим часом знімки за 20 жовтня показують, що ворог нещодавно на північ від Болохівки (на схід від Великого Бурлука).

Що відбувається на Донеччині?

На Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти продовжують наступальні дії. Нових територіальних успіхів їм досягти не вдалося, за повідомленнями аналітиків ISW.

Водночас ЗСУ нещодавно мали успіхи на Сіверському напрямку. Кадри за 19 жовтня демонструють, що українські війська незначно просунулися вздовж залізниці Донецької гілки на захід від Виїмки (на південний схід від Сіверська).

Ситуація на фронті / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?