ЗСУ мають успіхи одразу на кількох напрямках: огляд фронту від ISW
- ЗСУ просунулися на 3 напрямках на Харківщині, а росіяни – на одному.
- Також українські військові мали успіх на Сіверському напрямку.
- Ворог вперше з кінця літа 2025 року здійснив значний механізований штурм на Запоріжжі.
Ворожі спроби захопити якомога більше української території тривають. Українським захисникам вдається стримувати російський тиск і відбивати втрачені позиції.
Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті в Україні. За даними аналітиків, Сили оборони мають досягнення одразу на 4 напрямках, а росіяни – лише на одному, передає 24 Канал.
Що коїться на Харківщині?
Геолоковані кадри за 18 – 19 жовтня свідчать, що ЗСУ утримують позиції або нещодавно просунулися на Харківщині, у районах, де раніше російські джерела заявляли про присутність своїх військ. Йдеться про ймовірні просування у:
- північній частині Харківської області, а саме – на південний захід від Тихого;
- центральній частині Куп'янська;
- на захід від Нововодяного (на південний схід від Борової);
Тим часом знімки за 20 жовтня показують, що ворог нещодавно на північ від Болохівки (на схід від Великого Бурлука).
Що відбувається на Донеччині?
На Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти продовжують наступальні дії. Нових територіальних успіхів їм досягти не вдалося, за повідомленнями аналітиків ISW.
Водночас ЗСУ нещодавно мали успіхи на Сіверському напрямку. Кадри за 19 жовтня демонструють, що українські війська незначно просунулися вздовж залізниці Донецької гілки на захід від Виїмки (на південний схід від Сіверська).
Ситуація на фронті / Карти ISW
Яка ситуація на фронті?
- Офіцер одного з українських батальйонів, що діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська невеликими групами з одного – двох солдатів намагаються просочитися між українськими позиціями. Він зазначив, що окупанти переміщуються відкритою місцевістю, використовуючи термоплащі для маскування, і рухаються дуже повільно – близько 1,5 кілометра на годину, щоб захисникам було складніше їх виявити.
- Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що війська Росії просунулися до східних околиць Мирнограда, але українські оператори дронів очищали цю зону останні два – три дні. Він зазначив, що російське командування підкріпило підрозділи на Покровському напрямку частинами шести – семи полків і батальйонів із мобілізаційного резерву, які переважно виконують функції штурмової піхоти.
- Речник Об'єднаних сил оборони Півдня України полковник Владислав Волошин повідомив, що загарбники здійснили механізований штурм батальйонного рівня із підтримкою артилерії та дронів поблизу Щербаків, Новоданилівки, Нестерянки та Малої Токмачки на Запоріжжі. За його словами, у штурмі брали участь приблизно 150 піхотинців і 30 одиниць техніки, зокрема 5 танків, 5 невизначених бойових броньованих машин, а також бронетранспортери, квадроцикли та мотоцикли. Волошин зазначив, що бої тривають, але українські сили вже знищили щонайменше 10 російських машин. Він наголосив, що Росія не проводила таких великих механізованих штурмів на Оріхівському напрямку з кінця літа 2025 року.
- В інтерв'ю 24 Каналу військовий експерт Роман Світан розповів, що російська армія намагається оточити Оріхів з південного сходу на північний захід в бік Дніпра. Просочення ворога саме на цьому напрямку дуже небезпечне. Якщо окупантам вдасться обійти Оріхів з півночі, то вони, як зазначив Світан, можуть підійти до Запоріжжя.