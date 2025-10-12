12 октября, 08:13
Донецкая область обесточена: россияне прицельно ударили по энергетике
Основные тезисы
- Россия обстреляла энергетические объекты в Донецкой области, оставив область без электроснабжения 12 октября.
- Аварийные бригады работают над восстановлением света, а в области действуют Пункты несокрушимости.
Россия утром 12 октября в очередной раз обстреляла энергетические объекты Украины. В результате атаки обесточена Донецкая область.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
Какова ситуация со светом в Донецкой области?
Утром 12 октября российские войска нанесли очередной прицельный удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Из-за обстрелов область осталась без электроснабжения.
Окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить,
– сообщил Филашкин.