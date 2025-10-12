Донецкая область обесточена: россияне прицельно ударили по энергетике

Россия утром 12 октября в очередной раз обстреляла энергетические объекты Украины. В результате атаки обесточена Донецкая область.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина. Какова ситуация со светом в Донецкой области? Утром 12 октября российские войска нанесли очередной прицельный удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Из-за обстрелов область осталась без электроснабжения. Окончательные объемы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить,

– сообщил Филашкин.