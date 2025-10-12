Росія вранці 12 жовтня вкотре обстріляла енергетичні об'єкти України. Внаслідок атаки знеструмлено Донеччину.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

Яка ситуація зі світлом на Донеччині?

Вранці 12 жовтня російські війська вкотре прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Через обстріли область залишилася без електропостачання.

Остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити,

– повідомив Філашкін.

Аварійні бригади вже працюють на місцях пошкоджень. Вони роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям регіону.

Поки тривають роботи, в області працюють Пункти незламності. ОВА нагадує, що там люди можуть зігрітися, зарядити пристрої та скористатися інтернетом.

Влада обіцяє оновлювати ситуацію щодо електропостачання в регіоні.

