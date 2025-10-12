Донеччина знеструмлена: росіяни прицільно вдарили по енергетиці
- Росія обстріляла енергетичні об'єкти на Донеччині, залишивши область без електропостачання 12 жовтня.
- Аварійні бригади працюють над відновленням світла, а в області діють Пункти незламності.
Росія вранці 12 жовтня вкотре обстріляла енергетичні об'єкти України. Внаслідок атаки знеструмлено Донеччину.
Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
Яка ситуація зі світлом на Донеччині?
Вранці 12 жовтня російські війська вкотре прицільно вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Через обстріли область залишилася без електропостачання.
Остаточні обсяги шкоди і терміни відновлення ще належить встановити,
– повідомив Філашкін.
Аварійні бригади вже працюють на місцях пошкоджень. Вони роблять усе можливе, щоб якомога швидше повернути світло мешканцям регіону.
Поки тривають роботи, в області працюють Пункти незламності. ОВА нагадує, що там люди можуть зігрітися, зарядити пристрої та скористатися інтернетом.
Влада обіцяє оновлювати ситуацію щодо електропостачання в регіоні.
Наслідки ударів по енергетиці України
Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів 24 Каналу, що Росія змінила тактику ударів по енергосистемі. Раніше окупанти били по великих енергетичних вузлах, а тепер зосереджуються на менших об'єктах, адже думають, що вони менш захищені.
В Одеській області 11 жовтня через російський обстріл багато населених пунктів залишилися без електрики. Уже зранку енергетикам вдалося відновити живлення понад 240 тисячам родин.
У Києві після масованої атаки 10 жовтня електропостачання повернули більш ніж 800 тисячам родин. Тієї ночі аварійні відключення запровадили в дев'яти областях, але згодом їх скасували.