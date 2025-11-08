В ВСУ объяснили, выстоит ли Мирноград в случае падения Покровска
В Мирнограде ситуация остается напряженной, но более контролируемой, чем в Покровске. В случае падения второго города защита первого будет возможна, но ухудшит положение ВСУ.
Об этом командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов рассказал в интервью 24 Каналу.
Что в ВСУ говорят об обороне Мирнограда?
По словам "Перуна", в случае потери Покровска оборона Мирнограда будет возможной, но это усложнит положение Сил обороны.
Конечно, это возможно, но не хотелось бы до этого доводить. И это, скажем так, в целом ухудшит наше положение. Но надо понимать, что если даже у противника будет достаточно возможностей захватить Покровск, это не произойдет за один день,
– сказал Дмитрий Филатов.
Он добавил, что ситуация в Мирнограде тоже была довольно сложная, однако удалось решить благодаря достаточной концентрации украинских сил и войск для того, чтобы сделать невозможным те мероприятия, которые проводил противник.
Ситуация в Мирнограде / Карта DeepStateMAP
"И несмотря на то, что ситуация все равно остается напряженной, она точно более контролируемая, чем в Покровске", – подчеркнул воин.
По словам "Перуна", российские генералы докладывают о контроле над Покровском и Купянском, хотя это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что оккупанты выдают желаемое за действительное.
Что известно о ситуации в Донецкой области?
К слову, аналитики DeepState сообщили, что российские оккупанты продвинулись вблизи сел Белая Гора, Плещеевка и Казацкое в Донецкой области.
Известно, что в Краматорском районе 8 ноября вражеский дрон атаковал маршрутку, ранив водителя и пассажиров. Медики диагностировали у пострадавших минно-взрывные травмы, ожоги головы и конечностей, а также контузии. Раненых доставили в больницу, где им оказали помощь.
Военные и аналитики считают, что борьба за Покровск Донецкой области перешла к ключевой фазе, украинские и российские военные переплетаются в городе. Обе стороны пытаются убедить США в своем превосходстве на фронте, что может повлиять на дальнейшие переговоры и мир.