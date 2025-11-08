Укр Рус
8 листопада, 18:09
У ЗСУ пояснили, чи вистоїть Мирноград у разі падіння Покровська

Тимур Єремьянц
Основні тези
  • У разі падіння Покровська оборона Мирнограда буде можливою, але це ускладнить положення ЗСУ.
  • Ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але більш контрольованою, ніж у Покровську.

У Мирнограді ситуація залишається напруженою, але більш контрольованою, ніж у Покровську. У разі падіння другого міста захист першого буде можливим, але погіршить положення ЗСУ.

Про це командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов розповів у інтерв'ю 24 Каналу.

Що в ЗСУ кажуть про оборону Мирнограда?

За словами "Перуна", у разі втрати Покровська оборона Мирнограда буде можливою, але це ускладнить положення Сил оборони.

Звісно, це можливо, але не хотілося б до цього доводити. І це, скажімо так, в цілому погіршить наше положення. Але треба розуміти, що якщо навіть в противника буде достатньо спроможностей захопити Покровськ, це не відбудеться за один день,
– сказав Дмитро Філатов.

Він додав, що ситуація в Мирнограді теж була доволі складна, проте вдалося вирішити завдяки достатній концентрації українських сил і військ для того, щоб унеможливити ті заходи, які проводив противник.

Ситуація в Мирнограді / Карта DeepStateMAP

"І попри те, що ситуація все одно залишається напруженою, вона точно більш контрольована, ніж у Покровську", – наголосив воїн.

За словами "Перуна", російські генерали доповідають про контроль над Покровськом і Куп'янськом, хоча це не відповідає дійсності. Він підкреслив, що окупанти видають бажане за дійсне.

Що відомо про ситуацію на Донеччині?

  • До слова, аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися поблизу сіл Біла Гора, Плещіївка та Козацьке на Донеччині.

  • Відомо, що у Краматорському районі 8 листопада ворожий дрон атакував маршрутку, поранивши водія та пасажирів. Медики діагностували в потерпілих мінно-вибухові травми, опіки голови й кінцівок, а також контузії. Поранених доправили до лікарні, де їм надали допомогу.

  • Військові та аналітики вважають, що боротьба за Покровськ Донецької області перейшла до ключової фази, українські та російські військові переплітаються у місті. Обидві сторони намагаються переконати США у своїй перевазі на фронті, що може вплинути на подальші переговори та мир.