У ЗСУ пояснили, чи вистоїть Мирноград у разі падіння Покровська
- У разі падіння Покровська оборона Мирнограда буде можливою, але це ускладнить положення ЗСУ.
- Ситуація в Мирнограді залишається напруженою, але більш контрольованою, ніж у Покровську.
У Мирнограді ситуація залишається напруженою, але більш контрольованою, ніж у Покровську. У разі падіння другого міста захист першого буде можливим, але погіршить положення ЗСУ.
Про це командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов розповів у інтерв'ю 24 Каналу.
Що в ЗСУ кажуть про оборону Мирнограда?
За словами "Перуна", у разі втрати Покровська оборона Мирнограда буде можливою, але це ускладнить положення Сил оборони.
Звісно, це можливо, але не хотілося б до цього доводити. І це, скажімо так, в цілому погіршить наше положення. Але треба розуміти, що якщо навіть в противника буде достатньо спроможностей захопити Покровськ, це не відбудеться за один день,
– сказав Дмитро Філатов.
Він додав, що ситуація в Мирнограді теж була доволі складна, проте вдалося вирішити завдяки достатній концентрації українських сил і військ для того, щоб унеможливити ті заходи, які проводив противник.
Ситуація в Мирнограді / Карта DeepStateMAP
"І попри те, що ситуація все одно залишається напруженою, вона точно більш контрольована, ніж у Покровську", – наголосив воїн.
За словами "Перуна", російські генерали доповідають про контроль над Покровськом і Куп'янськом, хоча це не відповідає дійсності. Він підкреслив, що окупанти видають бажане за дійсне.
Що відомо про ситуацію на Донеччині?
До слова, аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти просунулися поблизу сіл Біла Гора, Плещіївка та Козацьке на Донеччині.
Відомо, що у Краматорському районі 8 листопада ворожий дрон атакував маршрутку, поранивши водія та пасажирів. Медики діагностували в потерпілих мінно-вибухові травми, опіки голови й кінцівок, а також контузії. Поранених доправили до лікарні, де їм надали допомогу.
Військові та аналітики вважають, що боротьба за Покровськ Донецької області перейшла до ключової фази, українські та російські військові переплітаються у місті. Обидві сторони намагаються переконати США у своїй перевазі на фронті, що може вплинути на подальші переговори та мир.