Когда закончатся затяжные дожди в Украине
- Укргидрометцентр прогнозирует незначительные дожди 12 и 13 ноября в Украине, но 14 ноября они временно отойдут.
- Синоптики также предупреждают о возможном тумане ночью и утром в юго-восточных и западных областях.
Синоптики прогнозировали осадки в ряде областей в первой половине текущей недели. Но уже вскоре осадки временно отойдут с нашей территории.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Будет ли еще сильное потепление в ноябре или же придут морозы, снег и ранняя зима: интервью о погоде в Украине
Когда в Украине закончатся дожди?
Укргидрометцентр сообщает, что в течение 12 ноября по территории Украины пройдут незначительные дожди. В течение 13 ноября небольшие осадки охватят большинство северных, центральных и восточные области.
Но уже 14 ноября дожди временно отойдут с территории Украины. В то же время синоптики также предупреждают о тумане, который может возникнуть ночью и утром в юго-восточных, а также западных областях.
Согласно предварительному прогнозу, такая же ситуация сохранится 15 ноября.
Какую погоду ждать в ноябре?
Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказывала 24 Каналу, что в ноябре возможны различные синоптические процессы, но этому месяцу присуща повышенная влажность. Количество осадков все же должно быть в норме.
Ранее синоптики сообщали, что количество осадков в течение месяца ожидается на уровне 34–77 миллиметров. В то же время в Карпатах местами будет 100 миллиметров, что составляет ориентировочно 80–100% от нормы.
Отметим также, что в Украине пока сохраняется теплая и комфортная погода. Но уже вскоре, предварительно, возможны определенные изменения в температурных показателях.