Когда закончатся затяжные дожди в Украине

Синоптики прогнозировали осадки в ряде областей в первой половине текущей недели. Но уже вскоре осадки временно отойдут с нашей территории.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Когда в Украине закончатся дожди?

Укргидрометцентр сообщает, что в течение 12 ноября по территории Украины пройдут незначительные дожди. В течение 13 ноября небольшие осадки охватят большинство северных, центральных и восточные области.

Но уже 14 ноября дожди временно отойдут с территории Украины. В то же время синоптики также предупреждают о тумане, который может возникнуть ночью и утром в юго-восточных, а также западных областях.

Согласно предварительному прогнозу, такая же ситуация сохранится 15 ноября.

Какую погоду ждать в ноябре?