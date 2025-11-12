Коли закінчаться затяжні дощі в Україні
- Укргідрометцентр прогнозує незначні дощі 12 та 13 листопада в Україні, але 14 листопада вони тимчасово відійдуть.
- Синоптики також попереджають про можливий туман вночі та вранці у південно-східних і західних областях.
Синоптики прогнозували опади у низці областей у першій половині поточного тижня. Але вже незабаром опади тимчасово відійдуть з нашої території.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Коли в Україні закінчаться дощі?
Укргідрометцентр повідомляє, що впродовж 12 листопада по території Україні пройдуть незначні дощі. Протягом 13 листопада невеликі опади охоплять більшість північних, центральних та східні області.
Але вже 14 листопада дощі тимчасово відійдуть з території України. Водночас синоптики також попереджають про туман, який може виникнути вночі та вранці у південно-східних, а також західних областях.
Згідно з попереднім прогнозом, така ж ситуація утримається 15 листопада.
Яку погоду чекати у листопаді?
Представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповідала 24 Каналу, що у листопаді можливі різні синоптичні процеси, але цьому місяцю притаманна підвищена вологість. Кількість опадів все ж має бути у нормі.
Раніше синоптики повідомляли, що кількість опадів протягом місяця очікується на рівні 34 – 77 міліметрів. Водночас у Карпатах місцями буде 100 міліметрів, що становить орієнтовно 80 – 100% від норми.
Зазначимо також, що в Україні поки зберігається тепла та комфортна погода. Але вже невдовзі, попередньо, можливі певні зміни у температурних показниках.