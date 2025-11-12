Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Коли в Україні закінчаться дощі?

Укргідрометцентр повідомляє, що впродовж 12 листопада по території Україні пройдуть незначні дощі. Протягом 13 листопада невеликі опади охоплять більшість північних, центральних та східні області.

Але вже 14 листопада дощі тимчасово відійдуть з території України. Водночас синоптики також попереджають про туман, який може виникнути вночі та вранці у південно-східних, а також західних областях.

Згідно з попереднім прогнозом, така ж ситуація утримається 15 листопада.

Яку погоду чекати у листопаді?