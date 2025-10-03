Одессу и область снова накроет значительный дождь с грозой
- В Одессе и области 4 октября прогнозируют умеренный дождь с грозой и сильные порывы ветра.
- Температура в регионе ночью составит +9...+14, днем +14...+19, в Одессе ночью +12...+14, днем +17...+19.
Вскоре в Одессе и области снова пройдут дожди. Также ожидают сильные порывы ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.
Когда в Одессе снова будут дожди?
Так, в субботу, 4 октября, в Одесской области будет облачно. В области прогнозируют умеренный дождь, ночью местами значительный с грозой. Относительно Одессы, то там также будет умеренный дождь.
Ветер будет восточный, днем южный, 9 – 14 метров в секунду, ночью местами порывы 15 – 17 метров в секунду.
Ночью в Одесской области термометры покажут +9...+14, днем +14...+19. По городу ночью +12...+14, днем +17...+19.
Что известно о непогоде в Одессе и повторится ли она?
На днях из-за сильной непогоды Одесса буквально пошла на дно. В городе за пол дня выпала почти месячная норма осадков, которая повлекла серьезные последствия. Затопило улицы, подъезды, супермаркеты, ТРЦ и частные дома. К сожалению, погибло 10 жителей, среди них также есть ребенок.
Главная научная сотрудница Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова в комментарии 24 Каналу рассказала, что причиной обильных осадков в Одессе стал резкий перепад температуры.
Мартазинова говорит, что ситуация в Одессе является экстремальной. По ее словам, вероятно, стоит ожидать такие серьезные осадки даже в конце октября и ноября. Возможно, они будут не такими разрушительными, однако сильные осадки на Юге вполне вероятны.