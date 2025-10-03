Незабаром в Одесі та області знову пройдуть дощі. Також очікують сильні пориви вітру.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.

Коли в Одесі знову будуть дощі?

У суботу, 4 жовтня, на Одещині буде хмарно. В області прогнозують помірний дощ, уночі місцями великий із грозою. Щодо Одеси, то там також буде помірний дощ.

Вітер буде східний, вдень південний, 9 – 14 метрів за секунду, вночі місцями пориви 15 – 17 метрів за секунду.

Уночі в Одеській області термометри покажуть +9…+14, вдень +14…+19. По місту вночі +12…+14, вдень +17…+19.

Що відомо про негоду в Одесі та чи повториться вона?