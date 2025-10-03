Одесу та область знову накриє великий дощ із грозою
- В Одесі та області 4 жовтня прогнозують помірний дощ із грозою та сильні пориви вітру.
- Температура в регіоні вночі становитиме +9…+14, удень +14…+19, в Одесі вночі +12…+14, удень +17…+19.
Незабаром в Одесі та області знову пройдуть дощі. Також очікують сильні пориви вітру.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.
Коли в Одесі знову будуть дощі?
У суботу, 4 жовтня, на Одещині буде хмарно. В області прогнозують помірний дощ, уночі місцями великий із грозою. Щодо Одеси, то там також буде помірний дощ.
Вітер буде східний, вдень південний, 9 – 14 метрів за секунду, вночі місцями пориви 15 – 17 метрів за секунду.
Уночі в Одеській області термометри покажуть +9…+14, вдень +14…+19. По місту вночі +12…+14, вдень +17…+19.
Що відомо про негоду в Одесі та чи повториться вона?
Днями через сильну негоду Одеса буквально пішла на дно. У місті за пів дня випала майже місячна норма опадів, яка спричинила серйозні наслідки. Затопило вулиці, під'їзди, супермаркети, ТРЦ та приватні будинки. На жаль, загинуло 10 жителів, серед них також є дитина.
Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова в коментарі 24 Каналу розповіла, що причиною рясних опадів в Одесі став різкий перепад температури.
Мартазінова каже, що ситуація в Одесі є екстремальною. За її словами, вірогідно, варто очікувати такі серйозні опади навіть наприкінці жовтня та листопада. Можливо, вони будуть не такими руйнівними, проте сильні опади на Півдні цілком ймовірні.