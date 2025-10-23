Ливни и грозы пройдут в части областей, а кое-где – пригреет до 20 градусов
- До конца недели в Украине ожидаются дожди, в частности, в восточных, северных и западных областях.
- В то же время в последующие дни температура может повыситься до 20 градусов на юге Одесской области.
До конца недели в Украине ожидается дождливая погода. Кое-где синоптики прогнозируют сильные осадки. А местами должно пригреть до 20 градусов тепла.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича.
Какая погода будет до конца недели?
В течение пятницы, 24 октября, в восточных, северных и западных областях ожидаются дожди. Температура ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, а днем столбики термометров будут показывать от 12 до 17 градусов.
Уже в субботу, 25 октября, местами прогнозируют сильные дожди, а на Юге грозы. Ночью температура будет от 7 до 12 градусов тепла, а днем от 10 до 16 градусов тепла. На юге Одесской области пригреет до 20 градусов.
В воскресенье, 26 октября, дождливая погода в большинстве областей сохранится. Температура воздуха ночью будет от 6 до 11 градусов тепла, днем будет показывать от 8 до 14 градусов тепла. На юге пригреет до 18 градусов.
Будет ли потепление в Украине?
В конце недели в Украину придет бабье лето. Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября. Почти на всей территории Украины в это время температура воздуха днем будет +13 – +18 градусов.
Синоптик Игорь Кибальчич ранее отмечал, что самым ярким бабье лето будет на Юге и в Закарпатской области. В этих регионах столбики термометров будут показывать до +20 – +22 градусов.
Ранее сообщалось, что в начале недели в Украине ожидается похолодание, в частности наиболее ощутимым было в западных областях. Но вскоре скорее всего к нам начнет поступать влага и тепло.