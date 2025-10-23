Зливи та грози пройдуть у частині областей, а подекуди – пригріє до 20 градусів

До кінця тижня в Україні очікується дощова погода. Подекуди синоптики прогнозують сильні опади. А місцями має пригріти до 20 градусів тепла.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича.

Дивіться також На Львівщині та Прикарпатті заморозки: вночі температура опустилася нижче нуля

Яка погода буде до кінця тижня?

Протягом п'ятниці, 24 жовтня, у східних, північних та західних областях очікуються дощі. Температура вночі буде від 6 до 11 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 12 до 17 градусів.

Вже у суботу, 25 жовтня, місцями прогнозують сильні дощі, а на Півдні грози. Вночі температура буде від 7 до 12 градусів тепла, а вдень від 10 до 16 градусів тепла. На півдні Одеської області пригріє до 20 градусів.

У неділю, 26 жовтня, дощова погода у більшості областей утримається. Температура повітря вночі буде від 6 до 11 градусів тепла, вдень показуватиме від 8 до 14 градусів тепла. На півдні пригріє до 18 градусів.

Чи буде потепління в Україні?