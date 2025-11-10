Будут ли сильные дожди в Украине в ноябре
- Ноябрь в Украине будет характеризоваться повышенной влажностью, но количество осадков останется в пределах нормы.
- Пока синоптики прогнозируют дожди, но к концу недели дожди прекратятся из-за повышения атмосферного давления.
Ноябрь в Украине будет характеризоваться повышенной влажностью. В то же время количество осадков в этот период, как ожидается, не будет превышать нормы.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
Ждать ли затяжные дожди в ноябре?
Синоптик объяснила, что в ноябре возможны различные синоптические процессы, однако прежде всего этому месяцу присуща повышенная влажность. Несмотря на это, месячное количество осадков все же в основном будет в пределах нормы.
В принципе, здесь ничего необычного нет. И пока то, что мы видим по синоптическим процессам первой декады, первой половины ноября, свидетельствует, что как раз-таки будет такое определенное чередование,
– сказала она.
По ее словам, в период с 4 по 5 ноября в Украину переместился атмосферный фронт, который обусловил повышение влажности. Но уже к концу этой недели ожидается повышение атмосферного давления и отсутствие дождей.
"Ожидаем, что во второй декаде определенные атмосферные фронты все же могут быть. Поэтому такой баланс в осадках в течение этого месяца, надеемся, сохранится", – резюмировала Наталья Птуха.
Каким будет ноябрь?
В общем ноябрь скорее всего будет теплее, чем должен был бы быть. Впрочем, сильного повышения температуры не будет. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в течение месяца ожидается 1,6 – 7,7 5 градуса тепла.
Кроме того, в течение ноября уже можно в течение ноября уже можно ожидать зимние процессы, поскольку это переходный месяц. Поэтому возможна как и высокая температура, так и морозы. Но первая декада месяца будет комфортной.
Сильных морозов в течение месяца в Украине не будет. Абсолютные минимумы температуры в этот период достигали от 25 до 31 градуса мороза, но сейчас из-за изменения климата такие показатели маловероятны.