Чи будуть сильні дощі в Україні у листопаді
- Листопад в Україні характеризуватиметься підвищеною вологістю, але кількість опадів залишиться в межах норми.
- Поки синоптики прогнозують дощі, але до кінця тижня дощі припиняться через підвищення атмосферного тиску.
Листопад в Україні характеризуватиметься підвищеною вологістю. Водночас кількість опадів у цей період, як очікується, не перевищуватиме норми.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
Чи чекати затяжні дощі у листопаді?
Синоптикиня пояснила, що у листопаді можливі різні синоптичні процеси, проте насамперед цьому місяцю притаманна підвищена вологість. Попри це, місячна кількість опадів усе ж здебільшого буде в межах норми.
У принципі, тут нічого незвичайного немає. І поки що те, що ми бачимо за синоптичними процесами першої декади, першої половини листопада, свідчить, що якраз-таки буде таке певне чергування,
– сказала вона.
За її словами, в період з 4 по 5 листопада в Україну перемістився атмосферний фронт, який зумовив підвищення вологості. Але вже до кінця цього тижня очікується підвищення атмосферного тиску і відсутність дощів.
"Очікуємо, що у другій декаді певні атмосферні фронти все ж таки можуть бути. Тому такий баланс в опадах упродовж цього місяця, сподіваємося, збережеться", – резюмувала Наталія Птуха.
Яким буде листопад?
Загалом листопад радше за все буде теплішим, ніж мав би бути. Утім, сильного підвищення температури не буде. Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, протягом місяця очікується 1,6 – 7,5 градуса тепла.
Крім того, впродовж листопада вже можна очікувати зимові процеси, оскільки це перехідний місяць. Тож можлива як і висока температура, так і морози. Але перша декада місяця буде комфортною.
Сильних морозів протягом місяця в Україні не буде. Абсолютні мінімуми температури у цей період сягали від 25 до 31 градусу морозу, але зараз через зміну клімату такі показники є малоймовірними.