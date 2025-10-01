30 сентября в Одессе выпало огромное количество осадков. Дожди в регионе прогнозируют и на 1 октября.

Мэр Геннадий Труханов сообщил, что всего за 7 часов в Одессе выпала почти двухмесячная норма осадков, передает 24 Канал.

Какая ситуация в Одессе?

Чиновник отметил, что ни одна ливневая канализация не способна выдержать такую нагрузку.

По его словам, в городе ситуация сложная, но контролируемая.

1 октября в Одессе снова ожидается непогода. Работа коммунальщиков продолжается.

Напомним, что в среду школы переходят на дистанционное обучение. Предприятия и учреждения тоже призвали по возможности организовать дистанционную работу для персонала.

Кроме того, власть попросила жителей города не перемещаться по улицам, особенно автотранспортом, в первой половине дня.

Что известно о непогоде в Одессе?