Скільки опадів випало в Одесі за день: місцева влада приголомшила даними
- За 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, що ускладнило ситуацію в місті.
- Влада закликала переміщень вулицями через очікувану негоду 1 жовтня.
30 вересня в Одесі випала величезна кількість опадів. Дощі у регіоні прогнозують і на 1 жовтня.
Мер Геннадій Труханов повідомив, що лише за 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, передає 24 Канал.
Яка ситуація в Одесі?
Чиновник зауважив, що жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження.
За його словами, у місті ситуація складна, але контрольована.
1 жовтня в Одесі знову очікується негода. Робота комунальників триває.
Нагадаємо, що у середу школи переходять на дистанційне навчання. Підприємства та установи теж закликали за можливістю організувати дистанційну роботу для персоналу.
Окрім того, влада попросила мешканців міста не переміщатися вулицями, особливо автотранспортом, о першій половині дня.
Що відомо про негоду в Одесі?
- В Одесі оголосили червоний рівень небезпеки.
- У місті затопило вулиці, під'їзди, супермаркети і приватні будинки.
- У місті тривають пошуки 23-річної дівчини. За словами очевидців, близько 18:00 її змило течією на одній з вулиць.
- За прогнозами синоптиків, поліпшення погодних умов можна чекати лише 2 жовтня.