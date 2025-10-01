Укр Рус
1 жовтня, 02:36
Скільки опадів випало в Одесі за день: місцева влада приголомшила даними

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • За 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, що ускладнило ситуацію в місті.
  • Влада закликала переміщень вулицями через очікувану негоду 1 жовтня.

30 вересня в Одесі випала величезна кількість опадів. Дощі у регіоні прогнозують і на 1 жовтня.

Мер Геннадій Труханов повідомив, що лише за 7 годин в Одесі випала майже двомісячна норма опадів, передає 24 Канал.

Яка ситуація в Одесі?

Чиновник зауважив, що жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження.

За його словами, у місті ситуація складна, але контрольована. 

1 жовтня в Одесі знову очікується негода. Робота комунальників триває.

Нагадаємо, що у середу школи переходять на дистанційне навчання. Підприємства та установи теж закликали за можливістю організувати дистанційну роботу для персоналу. 

Окрім того, влада попросила мешканців міста не переміщатися вулицями, особливо автотранспортом, о першій половині дня.

Що відомо про негоду в Одесі?