Дожди будут лить и в дальнейшем: где и когда стоит ожидать осадки и холод
- На 8 октября дожди прогнозируют в северных, центральных и южных областях; на 9 октября осадки ожидаются в большинстве областей, кроме западных.
- Температура ночью будет колебаться от 3 до 13 градусов тепла, днем – от 11 до 21 градуса тепла, с самыми теплыми условиями на юге и юго-востоке.
В течение следующих нескольких дней в большинстве областей будут продолжаться дожди. В то же время существенных понижений или повышений температуры ожидать не стоит.
Такие условия будут из-за атмосферных фронтов активного южного циклона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Где будут дожди?
В течение среды, 8 октября, дожди пройдут в северных, центральных и южных областях. Уже в четверг, 9 октября, осадки ожидаются в большинстве областей, за исключением западных, там осадки будут прекращаться.
Ночью и утром 8 октября на юге и юго-востоке страны во время прохождения атмосферного фронта местами возможны сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать от 15 до 20 метров в секунду.
Давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой. Над нами будет находиться прохладная воздушная масса, однако заоблачное небо обеспечит ночью отсутствие заморозков, а днем рассчитываем на умеренно теплую как для этого времени погоду, самую теплую на юге и юго-востоке,
– отмечает Укргидрометцентр.
Прохлада будет сохраняться в основном в западных и северных областях, там ночью температура будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла. На остальной территории синоптики прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла.
Днем показатели составят от 11 до 16 градусов тепла. В юго-восточной части страны стоит ожидать от 16 до 21 градусов тепла.
Какую погоду прогнозируют синоптики?
- Также сообщали, что в течение 8 октября шторм накроет южные области. В частности, на юге Одесской области из-за сильных дождей объявили оранжевый уровень опасности. В целом по области ожидают грозы и порывы ветра 8 – 9 октября.
- В общем прогнозировали, что неделя 6 – 12 октября будет пасмурной. Но синоптики говорят, что прохладной будет только первая декада октября. После 20-х чисел ожидается потепление, возможно, даже превышение нормы.
- По словам синоптика Игоря Кибальчича, погода в течение недели будет переменчивой. В большинстве областей пройдут дожди разной интенсивности, местами будут грозы и ветер. Увеличится количество дней с туманами и облачным небом.