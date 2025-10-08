В течение следующих нескольких дней в большинстве областей будут продолжаться дожди. В то же время существенных понижений или повышений температуры ожидать не стоит.

Такие условия будут из-за атмосферных фронтов активного южного циклона. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где будут дожди?

В течение среды, 8 октября, дожди пройдут в северных, центральных и южных областях. Уже в четверг, 9 октября, осадки ожидаются в большинстве областей, за исключением западных, там осадки будут прекращаться.

Ночью и утром 8 октября на юге и юго-востоке страны во время прохождения атмосферного фронта местами возможны сильные порывы ветра, скорость которых будет достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Давление будет падать, влажность воздуха будет оставаться высокой. Над нами будет находиться прохладная воздушная масса, однако заоблачное небо обеспечит ночью отсутствие заморозков, а днем рассчитываем на умеренно теплую как для этого времени погоду, самую теплую на юге и юго-востоке,

– отмечает Укргидрометцентр.

Прохлада будет сохраняться в основном в западных и северных областях, там ночью температура будет колебаться от 3 до 9 градусов тепла. На остальной территории синоптики прогнозируют от 8 до 13 градусов тепла.

Днем показатели составят от 11 до 16 градусов тепла. В юго-восточной части страны стоит ожидать от 16 до 21 градусов тепла.

Какую погоду прогнозируют синоптики?