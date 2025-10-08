Дощі литимуть і надалі: де та коли варто очікувати опади й холод
- На 8 жовтня дощі прогнозують у північних, центральних та південних областях; на 9 жовтня опади очікуються в більшості областей, крім західних.
- Температура вночі коливатиметься від 3 до 13 градусів тепла, вдень – від 11 до 21 градуса тепла, з найтеплішими умовами на півдні та південному сході.
Протягом наступних кількох днів у більшості областей продовжуватимуться дощі. Водночас істотних знижень або підвищень температури очікувати не варто.
Такі умови будуть через атмосферні фронти активного південного циклону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Де будуть дощі?
Протягом середи, 8 жовтня, дощі пройдуть у північних, центральних та південних областях. Вже у четвер, 9 жовтня, опади очікуються у більшості областей, за винятком західних, там опади припинятимуться.
Уночі та вранці 8 жовтня на півдні та південному сході країни під час проходження атмосферного фронту місцями можливі сильні пориви вітру, швидкість яких сягатиме від 15 до 20 метрів за секунду.
Тиск падатиме, вологість повітря залишатиметься високою. Над нами знаходитиметься прохолодна повітряна маса, однак захмарене небо забезпечить вночі відсутність заморозків, а вдень розраховуємо на помірно теплу як для цієї пори погоду, найтеплішу на півдні та південному сході,
– зазначає Укргідрометцентр.
Прохолода зберігатиметься здебільшого у західних та північних областях, там уночі температура коливатиметься від 3 до 9 градусів тепла. На решті території синоптики прогнозують від 8 до 13 градусів тепла.
Вдень показники становитимуть від 11 до 16 градусів тепла. У південно-східній частині країни варто очікувати від 16 до 21 градусів тепла.
Яку погоду прогнозують синоптики?
- Також повідомляли, що протягом 8 жовтня шторм накриє південні області. Зокрема, на півдні Одещини через сильні дощі оголосили помаранчевий рівень небезпечності. Загалом по області очікують грози та пориви вітру 8 – 9 жовтня.
- Загалом прогнозували, що тиждень 6 – 12 жовтня буде похмурим. Але синоптики кажуть, що прохолодною буде лише перша декада жовтня. Після 20-х чисел очікується потепління, можливо, навіть перевищення норми.
- За словами синоптика Ігоря Кібальчича, погода протягом тижня буде мінливою. У більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями будуть грози та вітер. Збільшиться кількість днів із туманами та хмарним небом.