Ухудшение погоды в Украине: какие области накроют дожди и когда

В большинстве областей в течение нескольких следующих дней ожидаются дожди, местами они будут сопровождаться мокрым снегом. В части регионов осадки будут значительными.

Кроме того, местами стоит ждать сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Где ждать дождей?

Синоптики сообщают, что во вторник, 18 ноября, в дневные часы пройдет незначительный дождь, за исключением северной части. Также известно, что в последующие двое суток в Украине, кроме Запада и Севера, тоже пройдут дожди.



Прогноз погоды в Украине на 18 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Согласно обнародованной информации, ночью 19 ноября в Полтавской, Кропивницкой и Черкасской областях дожди будут сопровождаться мокрым снегом. В западных и северных регионах осадков тогда не прогнозируют.



Прогноз погоды в Украине на 19 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

В течение среды, 20 ноября, дожди сохранятся в тех же областях. Впрочем, мокрого снега скорее всего ожидать не стоит.

Заметим, что синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду в большинстве областей 18 ноября.

Какая погода будет в ближайшее время?