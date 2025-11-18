Ухудшение погоды в Украине: какие области накроют дожди и когда
- В большинстве областей Украины ожидаются дожди и сильные порывы ветра.
- В части областей ночные дожди будут сопровождаться мокрым снегом.
В большинстве областей в течение нескольких следующих дней ожидаются дожди, местами они будут сопровождаться мокрым снегом. В части регионов осадки будут значительными.
Кроме того, местами стоит ждать сильные порывы ветра. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Смотрите также Морозы придут сразу в несколько областей: когда и где ощутимо упадет температура
Где ждать дождей?
Синоптики сообщают, что во вторник, 18 ноября, в дневные часы пройдет незначительный дождь, за исключением северной части. Также известно, что в последующие двое суток в Украине, кроме Запада и Севера, тоже пройдут дожди.
Прогноз погоды в Украине на 18 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Согласно обнародованной информации, ночью 19 ноября в Полтавской, Кропивницкой и Черкасской областях дожди будут сопровождаться мокрым снегом. В западных и северных регионах осадков тогда не прогнозируют.
Прогноз погоды в Украине на 19 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
В течение среды, 20 ноября, дожди сохранятся в тех же областях. Впрочем, мокрого снега скорее всего ожидать не стоит.
Заметим, что синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра, скоростью от 15 до 20 метров в секунду в большинстве областей 18 ноября.
Какая погода будет в ближайшее время?
Отметим, погода в Украине в течение ближайшей недели будет неустойчивой. Из-за более активных атмосферных процессов ожидаются колебания температуры и значительные дожди. Также сообщали, что местами возможны шквалы ветра.
Также незадолго до этого сообщалось, что в Украине в течение ближайших дней местами ожидаются осадки в виде мокрого снега. Они будут с незначительным дождем. Но сильного снега синоптики пока не прогнозируют.