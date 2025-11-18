Погіршення погоди в України: які області накриють дощі та коли

У більшості областей протягом кількох наступних днів очікуються дощі, подекуди вони супроводжуватимуться мокрим снігом. У частині регіонів опади будуть значними.

Крім того, подекуди варто чекати сильні пориви вітру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Де чекати дощів?

Синоптики повідомляють, що у вівторок, 18 листопада, у денні години пройде незначний дощ, за винятком північної частини. Також відомо, що у наступні дві доби в Україні, крім Заходу та Півночі, теж пройдуть дощі.



Прогноз погоди в Україні на 18 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Згідно з оприлюдненою інформацією, вночі 19 листопада у Полтавській, Кропивницькій і Черкаській областях дощі супроводжуватимуться мокрим снігом. У західних і північних регіонах опадів тоді не прогнозують.



Прогноз погоди в Україні на 19 листопада 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Впродовж середи, 20 листопада, дощі утримаються у тих же областях. Утім, мокрого снігу радше за все очікувати не варто.

Зауважимо, що синоптики також попереджають про сильні пориви вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду у більшості областей 18 листопада.

Яка погода буде найближчим часом?