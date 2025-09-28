В Украине изменится атмосферный фронт, а потому в большинстве областей ожидаются дожди. Температура зато еще несколько дней будет без изменений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где будут дожди в Украине в ближайшие дни?

Последние несколько дней погода часто меняется – от осеннего тепла до небольших дождей. В понедельник, 29 сентября, в Украину придет атмосферный фронт с небольшими дождями, которые накроют почти всю территорию. Осадков не прогнозируется только в Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Ожидается, что ветер несколько дней будет несильный – 5 – 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать от 1 до 9 градусов тепла, а днем ожидается +8°...+13 градусов. На Юге будет несколько теплее, там синоптики прогнозируют от 14 до 19 градусов.

Дожди в ближайшее время накроют и Киев. Также в столице снизится температура. В течение 29 и 30 сентября ожидаются осадки. Однако синоптики обещают теплые ночи.

С 1 октября дождливая погода в Украине временно прекратится. Первые дни нового месяца будут характеризоваться возможными заморозками на почве. Температура воздуха прогнозируется на уровне +8...+13 градусов.

Какая погода ожидается в Украине?