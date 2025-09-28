Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 29 сентября?
Так, 29 сентября в Украине прогнозируют переменную облачность. В западных, северных областях умеренный дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночью отметки термометра опустятся до +4...+9, днем воздух прогреется до +13...+18, на западе и севере страны до +9...+14.
Кроме этого, на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег. Там температура ночью будет около 0, днем всего +1...+5.
Какой будет погода в крупных городах?
- Киев +11...+13;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +10...+12;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +10...+12;
- Житомир +10...+12;
- Винница +13...+15;
- Одесса +16...+18;
- Николаев +16...+18;
- Херсон +16...+18;
- Симферополь +16...+18;
- Кропивницкий +15...+17;
- Черкассы +14...+16;
- Чернигов +11...+13;
- Сумы +11...+13;
- Полтава +15...+17;
- Днепр +15...+17;
- Запорожье +16...+18;
- Донецк +14...+16;
- Луганск +16...+18;
- Харьков +15...+17.
Прогноз погоды в Украине на 29 сентября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода на следующей неделе?
Синоптик Наталья Птуха рассказала, что в Украине будет дождливо до вторника, 30 сентября. С 1 октября осадков практически не будет, за исключением западных и юго-западных регионов.
В то же время ожидаются заморозки. В Карпатах с 29 сентября по 1 октября возможен мокрый снег, что является нормой для этого периода.
По данным Укргидрометцентра, в октябре 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине будет на уровне 7 – 13 градусов тепла, что на 1 градус выше нормы.
Метеорологини Вера Балабух в интервью 24 Каналу отметила, что в течение всей осени температура будет выше климатической нормы.