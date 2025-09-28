Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 29 вересня?

Так, 29 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі позначки термометра опустяться до +4…+9, вдень повітря прогріється до +13…+18, на заході та півночі країни до +9…+14.

Крім цього, на високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг. Там температура вночі буде близько 0, вдень всього +1…+5.

Якою буде погода у великих містах?

Київ +11…+13;

Ужгород +11…+13;

Львів +9…+11;

Івано-Франківськ +9…+11;

Тернопіль +10…+12;

Чернівці +10…+12;

Хмельницький +10…+12;

Луцьк +9…+11;

Рівне +10…+12;

Житомир +10…+12;

Вінниця +13…+15;

Одеса +16…+18;

Миколаїв +16…+18;

Херсон +16…+18;

Сімферополь +16…+18;

Кропивницький +15…+17;

Черкаси +14…+16;

Чернігів +11…+13;

Суми +11…+13;

Полтава +15…+17;

Дніпро +15…+17;

Запоріжжя +16…+18;

Донецьк +14…+16;

Луганськ +16…+18;

Харків +15…+17.

Прогноз погоди в Україні на 29 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода наступного тижня?