Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода 29 вересня?
Так, 29 вересня в Україні прогнозують мінливу хмарність. У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Вночі позначки термометра опустяться до +4…+9, вдень повітря прогріється до +13…+18, на заході та півночі країни до +9…+14.
Крім цього, на високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг. Там температура вночі буде близько 0, вдень всього +1…+5.
Якою буде погода у великих містах?
Київ +11…+13;
Ужгород +11…+13;
Львів +9…+11;
Івано-Франківськ +9…+11;
Тернопіль +10…+12;
Чернівці +10…+12;
Хмельницький +10…+12;
Луцьк +9…+11;
Рівне +10…+12;
Житомир +10…+12;
Вінниця +13…+15;
Одеса +16…+18;
Миколаїв +16…+18;
Херсон +16…+18;
Сімферополь +16…+18;
Кропивницький +15…+17;
Черкаси +14…+16;
Чернігів +11…+13;
Суми +11…+13;
Полтава +15…+17;
Дніпро +15…+17;
Запоріжжя +16…+18;
Донецьк +14…+16;
Луганськ +16…+18;
Харків +15…+17.
Прогноз погоди в Україні на 29 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода наступного тижня?
Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що в Україні дощитиме до вівторка, 30 вересня. З 1 жовтня опадів практично не буде, за винятком західних та південно-західних регіонів.
Водночас очікуються заморозки. У Карпатах з 29 вересня по 1 жовтня можливий мокрий сніг, що є нормою для цього періоду.
За данними Укргідрометцентру, у жовтні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні буде на рівні 7 – 13 градусів тепла, що на 1 градус вище за норму.
Метеорологині Віра Балабух в інтерв'ю 24 Каналу зауважила, що протягом всієї осені температура буде вище за кліматичну норму.