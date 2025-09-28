В Україні змінеться атмосферний фронт, а тому у більшості областей очікуються дощі. Температура натомість ще кілька днів буде без змін.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Погода зіпсується остаточно: прогноз на останні дні вересня

Де будуть дощі в Україні найближчими днями?

Останні кілька днів погода часто змінюється – від осіннього тепла до невеликих дощів. У понеділок, 29 вересня, до України прийде атмосферний фронт з невеликими дощами, які накриють майже всю територію. Опадів не прогнозується лише в Полтавській, Харківській та Луганській областях.

Очікується, що вітер кілька днів буде несильний – 5 – 10 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме від 1 до 9 градусів тепла, а вдень очікується +8°...+13 градусів. На Півдні буде дещо тепліше, там синоптики прогнозують від 14 до 19 градусів.

Дощі найближчим часом накриють і Київ. Також у столиці знизиться температура. Протягом 29 і 30 вересня очікуються опади. Однак синоптики обіцяють теплі ночі.

Із 1 жовтня дощова погода в Україні тимчасово припиниться. Перші дні нового місяця характеризуватимуться можливими заморозками на ґрунті. Температура повітря прогнозується на рівні +8…+13 градусів.

Яка погода очікується в Україні?