Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Де будуть дощі в Україні найближчими днями?
Останні кілька днів погода часто змінюється – від осіннього тепла до невеликих дощів. У понеділок, 29 вересня, до України прийде атмосферний фронт з невеликими дощами, які накриють майже всю територію. Опадів не прогнозується лише в Полтавській, Харківській та Луганській областях.
Очікується, що вітер кілька днів буде несильний – 5 – 10 метрів за секунду.
Уночі температура повітря сягатиме від 1 до 9 градусів тепла, а вдень очікується +8°...+13 градусів. На Півдні буде дещо тепліше, там синоптики прогнозують від 14 до 19 градусів.
Дощі найближчим часом накриють і Київ. Також у столиці знизиться температура. Протягом 29 і 30 вересня очікуються опади. Однак синоптики обіцяють теплі ночі.
Із 1 жовтня дощова погода в Україні тимчасово припиниться. Перші дні нового місяця характеризуватимуться можливими заморозками на ґрунті. Температура повітря прогнозується на рівні +8…+13 градусів.
Яка погода очікується в Україні?
За даними синоптиків, на рівні з дощем на високогір'ї Карпат 29 вересня може пройти мокрий сніг. Для цього періоду року такі опади в горах є нормою.
Наступного тижня погода в Україні знову буде мінливою. Синоптики прогнозують і дощі, й сонячні дні, й нічні заморозки. У різних областях температура коливатиметься від 1 до 17 градусів тепла.
"Бабиного літа" в Україні не очікується в останні дні вересня та на початку жовтня. Однак синоптикиня Наталія Птуха не виключає, що "бабине літо" може настати пізніше.