Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Где будут дожди в Украине в ближайшие дни?
Последние несколько дней погода часто меняется – от осеннего тепла до небольших дождей. В понедельник, 29 сентября, в Украину придет атмосферный фронт с небольшими дождями, которые накроют почти всю территорию. Осадков не прогнозируется только в Полтавской, Харьковской и Луганской областях.
Ожидается, что ветер несколько дней будет несильный – 5 – 10 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет достигать от 1 до 9 градусов тепла, а днем ожидается +8°...+13 градусов. На Юге будет несколько теплее, там синоптики прогнозируют от 14 до 19 градусов.
Дожди в ближайшее время накроют и Киев. Также в столице снизится температура. В течение 29 и 30 сентября ожидаются осадки. Однако синоптики обещают теплые ночи.
С 1 октября дождливая погода в Украине временно прекратится. Первые дни нового месяца будут характеризоваться возможными заморозками на почве. Температура воздуха прогнозируется на уровне +8...+13 градусов.
Какая погода ожидается в Украине?
По данным синоптиков, на уровне с дождем на высокогорье Карпат 29 сентября может пройти мокрый снег. Для этого периода года такие осадки в горах являются нормой.
На следующей неделе погода в Украине снова будет переменчивой. Синоптики прогнозируют и дожди, и солнечные дни, и ночные заморозки. В разных областях температура будет колебаться от 1 до 17 градусов тепла.
"Бабьего лета" в Украине не ожидается в последние дни сентября и в начале октября. Однако синоптик Наталья Птуха не исключает, что "бабье лето" может наступить позже.