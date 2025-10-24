Украину накроют значительные дожди и грозы: какие именно области посетит непогода
- 25 октября атмосферный фронт принесет обильные дожди в большинство областей Украины, в частности Житомирскую, Киевскую, Черниговскую и тому подобное.
- Грозы ожидаются в Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
В следующие трое суток в Украине будет наблюдаться неустойчивая погода. Наc ждут большое количество осадков, колебания давления и температуры.
Уже, в субботу, 25 октября атмосферный фронт, что поступит из Западной Европы и быстро будет двигаться в восточном направлении, принесет обильные дожди в большинство областей, передает 24 Канал с ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Когда в Украину придет ощутимое потепление и с чем это связано
Когда и где в Украине пройдут сильные дожди?
Так, ночью значительные дожди пройдут в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
В Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях будут грозы.
Где будут опасные метереологические явления 25 октября / Фото Укргидрометцентр
Уже 26 октября осадков ощутимо станет меньше. Они выпадут ночью в западных областях. Днем в южных областях лишь местами небольшие дожди.
27 октября дождей снова станет больше, особенно днем в юго-восточной части и в Харьковской области.
"Ближайшей ночью над Украиной будет находиться достаточно теплый воздух, в дальнейшем будет распространяться прохладнее", – говорят синоптики.
Какая погода будет в ближайшие дни?
- 26 – 27 октября в Украине 2– 8 градусов тепла ночью; днем 8 – 13 градусов, на юге и юго-востоке днем 8 13 градусов на юге и юго-востоке до 17 градусов тепла.
- Теплее всего будет в течение периода с 27 по 31 октября. Почти на всей территории Украины в это время температура воздуха днем будет +13 – +18 градусов.
- Синоптики ответили, выпадет ли в Украине снег и придут ли заморозки в ближайшее время.