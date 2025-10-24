Україну накриють значні дощі та грози: у які саме області завітає негода
- 25 жовтня атмосферний фронт принесе рясні дощі в більшість областей України, зокрема Житомирську, Київську, Чернігівську тощо.
- Грози очікуються в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
У наступні три доби в Україні спостерігатиметься нестійка погода. На нас чекають велика кількість опадів, коливання тиску і температури.
Вже, у суботу, 25 жовтня атмосферний фронт, що надійде із Західної Європи і швидко рухатиметься у східному напрямку, принесе рясні дощі у більшість областей, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Коли в Україну прийде відчутне потепління та з чим це пов'язано
Коли і де в Україні пройдуть сильні дощі?
Так, уночі значні дощі пройдуть в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях будуть грози.
Де будуть небезпечні метереологічні явища 25 жовтня / Фото Укргідрометцентр
Вже 26 жовтня опадів відчутно поменшає. Вони випадуть уночі в західних областях. Вдень у південних областях лише місцями невеликі дощі.
27 жовтня дощів знову побільшає, особливо вдень у південно-східній частині та на Харківщині.
"Найближчої ночі над Україною перебуватиме досить тепле повітря, надалі поширюватиметься прохолодніше", – кажуть синоптики.
Яка погода буде у найближчі дні?
- 26 – 27 жовтня в Україні 2– 8 градусів тепла вночі; вдень 8 – 13 градусів, на півдні та південному сході до 17 градусів тепла.
- Найтепліше буде протягом періоду з 27 по 31 жовтня. Майже на всій території України у цей час температура повітря вдень буде +13 – +18 градусів.
- Синоптики відповіли, чи випаде в Україні сніг і чи прийдуть заморозки найближчим часом.