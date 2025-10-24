Укр Рус
24 жовтня, 17:52
Україну накриють значні дощі та грози: у які саме області завітає негода

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 25 жовтня атмосферний фронт принесе рясні дощі в більшість областей України, зокрема Житомирську, Київську, Чернігівську тощо.
  • Грози очікуються в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

У наступні три доби в Україні спостерігатиметься нестійка погода. На нас чекають велика кількість опадів, коливання тиску і температури.

Вже, у суботу, 25 жовтня атмосферний фронт, що надійде із Західної Європи і швидко рухатиметься у східному напрямку, принесе рясні дощі у більшість областей, передає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Коли і де в Україні пройдуть сильні дощі?

Так, уночі значні дощі пройдуть в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях будуть грози. 

Де будуть небезпечні метереологічні явища 25 жовтня / Фото Укргідрометцентр

Вже 26 жовтня опадів відчутно поменшає. Вони випадуть уночі в західних областях. Вдень у південних областях лише місцями невеликі дощі. 

27 жовтня дощів знову побільшає, особливо вдень у південно-східній частині та на Харківщині. 

"Найближчої ночі над Україною перебуватиме досить тепле повітря, надалі поширюватиметься прохолодніше", – кажуть синоптики.

Яка погода буде у найближчі дні?