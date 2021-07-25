Мужчина упал и больше не встает: в центре Киева произошла драка со стрельбой
Источник:"Киев оперативный"
В Киеве возле станции метро "Дворец спорта" было неспокойно вечером в субботу, 24 июля. По информации из сети, здесь произошла потасовка, во время которой прозвучало не менее 6 выстрелов.
Известно об одном пострадавшем. Мужчину срочно госпитализировали. О происшествии сообщили в 21:27.
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Как сообщает "Киев оперативный", после стрельбы мужчина упал и больше не встает. Также ресурс опубликовал соответствующее видео.
На кадрах видно, как мужчина лежит на асфальте, и возле него собирается толпа. Через некоторое время на место прибыла скорая. Пострадавшего срочно госпитализировали.
Пока нет никакой информации о состоянии мужчины. Судя по обнародованным кадрам, можем лишь констатировать, что он был жив, когда его осматривали медики.
Полиция пока не предоставила никаких официальных комментариев.
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