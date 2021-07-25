Чоловік упав і більше не встає: у центрі Києва сталася бійка зі стріляниною
Джерело:"Київ оперативний"
У Києві біля станції метро "Палац спорту" було неспокійно ввечері суботи, 24 липня. За інформацією з мережі, тут сталася бійка, під час якої пролунало щонайменше 6 пострілів.
Відомо про одного потерпілого. Чоловіка терміново госпіталізували. Про подію повідомили о 21:27.
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Докладніше про інцидент
Як повідомляє "Київ оперативний", після стрілянини чоловік упав і більше не встає. Також ресурс опублікував відповідне відео.
На кадрах видно, як чоловік лежить на асфальті, і біля нього збирається натовп. За деякий час на місце прибула швидка. Потерпілого терміново госпіталізували.
Наразі немає жодної інформації про стан чоловіка. Судячи з оприлюднених кадрів, можемо лише констатувати, що він був живим, коли його оглядали медики.
Поліція поки не надала жодних офіційних коментарів.
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