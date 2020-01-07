Древние колядки и вертепы: яркие кадры с празднования Рождества во Львове

Седьмого января в музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" началось празднование Рождества Христова. Все посетители имели возможность попасть в атмосферу аутентичного украинского села, попеть колядки, отведать традиционные блюда. О том, как во Львове отмечали праздник Коляды – читайте в материале 24 канала.

Традиционно всех гостей праздника учили колядовать. Участники группы аутентичной музыки "Корали" вместе с посетителями пели рождественские песни, которые распространены на всей территории Украины.

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Участница музыкальной группы рассказала, что в каждом крае есть свои колядки, которые отличаются индивидуальными чертами.

Идея нашей аутентичной группы заключается в том, что мы изучаем колядки из каждого региона и объединяем Украину в одно большое целое,

– пояснила Галина Похилевич.

Впоследствии колядники шли с песней от дома к дому. По традиции, чем больше колядников во дворе, тем лучше будет житься в новом году, поэтому хозяева радушно встречали гостей.

Рождество в "Шевченковском гаю" / Фото Evgeny Kraws

Каждая хата в музее стилизована под разные села Львовской области. Желающие могли попробовать освоить различные ремесла, которые популярны на разных территориях.

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Кроме традиционных развлечений, гости имели возможность отведать особые блюда. Всех посетителей угощали праздничными пончиками, которые обязательно должны быть на каждом рождественском столе.



Рождественские пампухи / фото Богданна Рыбак

На праздновании собралось немало посетителей. Среди них не только львовяне, но и туристы из разных уголков Украины. Гости отметили, что получили невероятное удовольствие от праздника, остались довольны атмосферой аутентичного украинского Рождества.

Хорошо, что у нас во Львове есть такой "Шевченковский гай", который восстанавливает эти традиции. Люди могут посмотреть, съесть праздничный пончик и повеселиться на Рождество,

– поделилась жительница Львова Светлана.

Традиционными являются соревнования вертепов, которые ежегодно проходят на сцене в музее под открытым небом. Из года в год актеры придумывают новые образы и совершенствуют старые, чтобы заинтересовать зрителей.



Актеры вертепного театра / Фото Evgeny Kraws

Забавы в "Шевченковском гаю" продлятся до 8 января. Кроме этого, рождественские празднования во Львове продлятся до Крещения (19 января).