21:54
7 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, сегодня
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      РОЖДЕСТВО УБИЙСТВО В КАХОВКЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      Древние колядки и вертепы: яркие кадры с празднования Рождества во Львове

      9 Читати новину українською

      Седьмого января в музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" началось празднование Рождества Христова. Все посетители имели возможность попасть в атмосферу аутентичного украинского села, попеть колядки, отведать традиционные блюда. О том, как во Львове отмечали праздник Коляды – читайте в материале 24 канала.

      Традиционно всех гостей праздника учили колядовать. Участники группы аутентичной музыки "Корали" вместе с посетителями пели рождественские песни, которые распространены на всей территории Украины.

      Интересно: Во Львове установили Рождественского Дидуха: яркие фото и видео

      Участница музыкальной группы рассказала, что в каждом крае есть свои колядки, которые отличаются индивидуальными чертами.

      Идея нашей аутентичной группы заключается в том, что мы изучаем колядки из каждого региона и объединяем Украину в одно большое целое,
      – пояснила Галина Похилевич.

      Впоследствии колядники шли с песней от дома к дому. По традиции, чем больше колядников во дворе, тем лучше будет житься в новом году, поэтому хозяева радушно встречали гостей.

      Рождество в "Шевченковском гаю" / Фото Evgeny Kraws

      Каждая хата в музее стилизована под разные села Львовской области. Желающие могли попробовать освоить различные ремесла, которые популярны на разных территориях.

      Как в доме музыки учили игре на аутентичных инструментах: видео

      Кроме традиционных развлечений, гости имели возможность отведать особые блюда. Всех посетителей угощали праздничными пончиками, которые обязательно должны быть на каждом рождественском столе.

      Пампухи Різдво Львів
      Рождественские пампухи / фото Богданна Рыбак

      На праздновании собралось немало посетителей. Среди них не только львовяне, но и туристы из разных уголков Украины. Гости отметили, что получили невероятное удовольствие от праздника, остались довольны атмосферой аутентичного украинского Рождества.

      Хорошо, что у нас во Львове есть такой "Шевченковский гай", который восстанавливает эти традиции. Люди могут посмотреть, съесть праздничный пончик и повеселиться на Рождество,
      – поделилась жительница Львова Светлана.

      Традиционными являются соревнования вертепов, которые ежегодно проходят на сцене в музее под открытым небом. Из года в год актеры придумывают новые образы и совершенствуют старые, чтобы заинтересовать зрителей.

      Вертеп Львів Різдво
      Актеры вертепного театра / Фото Evgeny Kraws

      Забавы в "Шевченковском гаю" продлятся до 8 января. Кроме этого, рождественские празднования во Львове продлятся до Крещения (19 января).

      5 фильмов с Николасом Кейджем, которые стоит посмотреть
      сегодня
      2143
      Автор: Ирина Панчишин
      Теги: Рождественские традиции Новости Львова Рождество Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:30 Прибалтика против РФ: как страны сопротивляются агрессии Кремля
      Світлана Попова 488
      сегодня , 17:18 Всем вкусной кутьи: поздравления с Рождеством от украинских политиков
      Ірина Кошанська 133
      сегодня , 16:00 Ваші сири кращі, ніж у Франції, – у чому успіх крафтових сироварень та козячих ферм України
      Ukraїner 6412
      сегодня , 13:00 Гучні звільнення Зеленського: як змінилась Рада після виборів
      Антон Голобородько 319
      сегодня , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 1575
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук