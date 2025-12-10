Москва активизирует работу в Приднестровье, растет риск проникновения ДРГ в Украину, – источники
- Россия активизирует мобилизационные мероприятия в Приднестровье, привлекая резервистов и расконсервируя вооружение, рассказывают источники 24 Канала.
- Москва перебрасывает агентов спецслужб для дестабилизации ситуации в Молдове и повышения риска проникновения диверсионных групп в Украину.
Россия срочно активизирует работу в Приднестровском регионе Молдовы – так называемой ПМР. Таким образом оккупанты хотят отвлечь ресурсы Украины на рост угрозы от российского анклава.
Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники в ГУР МО.
Что Россия задумала в Приднестровье?
Источники рассказали 24 Каналу, что на территории так называемой Приднестровской Молдавской Республики усилены мобилизационные мероприятия. Так, в военные формирования квазиобразования вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.
Также в Приднестровье уже развернули производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.
Активные меры, которые реализует Кремль, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которую Москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создании точки напряжения на границе с украинскими южными областями – риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины растет,
– отметили собеседники.
По данным источников, для реализации своих намерений Москва перебрасывает в Приднестровье агентов спецслужб, на которых лежит задача усилить кризисные явления, сеять хаос путем информационных операций, совершать провокации, проводить диверсионную работу.
"После прекращения поставок от "Газпрома" в начале 2025 года зависимое от российского газа Приднестровье спасли от коллапса власти Молдовы – критически важный энергоресурс в так называемую ПМР продает "Молдовагаз"", – объяснили собеседники.
Источники в ГУР отметили, что приведенный сейчас фокус внимания Кремля на Приднестровье знаменует начало гибридной операции России, связанной с проведением так называемых "выборов президента ПМР" в 2026 году.
Так, операция России имеет целью снова присадить Тирасполь на иглу бесплатного российского газа, поднять имидж пророссийских главарей, а также скрыто нарастить военный контингент России в Приднестровье, чтобы в нужный Кремлю момент все накопленные силы и ресурсы были готовы к военной эскалации.
Грозит ли Приднестровью новый энергетический кризис?
В ноябре стало известно, что Приднестровье столкнулось с дефицитом газа, из-за чего остановились крупные предприятия, а местная электростанция перешла на уголь. Этот дефицит связан с задержками платежей со стороны России.
Аналитик Михай Исак рассказал в комментарии 24 Каналу, что обострение газового вопроса накануне зимы направлено на разжигание недовольства по обе стороны реки Днестр в Молдове. По словам эксперта, учитывая то, что парламентское большинство в Молдове сейчас состоит из проевропейских депутатов, Москва ищет другие пути для дестабилизации страны.
В то же время в Службе внешней разведки Украины сообщали, что Москва теряет влияние на Приднестровье из-за слабой реакции на газовый кризис и роста зависимости региона от Евросоюза. Также известно, что сейчас около 45% жителей Приднестровья поддерживают объединение с Молдовой.