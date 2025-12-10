Москва активізує роботу в Придністров'ї, зростає ризик проникнення ДРГ в Україну, – джерела

Росія терміново активізує роботу в Придністровському регіоні Молдови – так званій ПМР. Таким чином окупанти хочуть відволікти ресурси України на зростання загрози від російського анклаву.

Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела в ГУР МО.

Що Росія замислила у Придністров'ї?

Джерела розповіли 24 Каналу, що на території так званої Придністровської Молдавської Республіки посилено мобілізаційні заходи. Так, до військових формувань квазіутворення викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння.

Також у Придністров'ї вже розгорнули виробництво БпЛА та центри навчання операторів дронів.

Активні заходи, які реалізовує Кремль, спрямовані на посилення російської присутності у Придністров'ї, яку Москва використовує для дестабілізації ситуації в Молдові та створенні точки напруги на кордоні з українськими південними областями – ризик проникнення диверсійних груп на територію України зростає,

– наголосили співрозмовники.

За даними джерел, для реалізації своїх намірів Москва перекидає у Придністров'я агентів спецслужб, на яких лежить завдання посилити кризові явища, сіяти хаос шляхом інформаційних операцій, вчиняти провокації, проводити диверсійну роботу.

"Після припинення постачань від "Газпрому" на початку 2025 року залежне від російського газу Придністров'я врятувала від колапсу влада Молдови – критично важливий енергоресурс у так звану ПМР продає "Молдовагаз"", – пояснили співрозмовники.

Джерела в ГУР зауважили, що наведений нині фокус уваги Кремля на Придністров'ї знаменує початок гібридної операції Росії, пов'язаної із проведенням так званих "виборів президента ПМР" у 2026 році.

Так, операція Росії має за мету знову присадити Тирасполь на голку безплатного російського газу, підняти імідж проросійських ватажків, а також приховано наростити військовий контингент Росії у Придністров'ї, щоб у потрібний Кремлю момент всі накопичені сили й ресурси були готові до військової ескалації.

Чи загрожує Придністров'ю нова енергетична криза?