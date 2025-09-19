Во Львове на выставке Defense Tech Valley 2025 была представлена модернизированная версия ударного дрона "Булава". Теперь он способен преодолевать вдвое большее расстояние.

Разработчики компании DEVIRO рассказали, что "Булава" ранее была тактическим ударным ударным беспилотником, который работал в радиусе 55 километров. Однако сейчас это дрон с дальностью более 100 километров, способен находиться в полете не менее 75 минут, передает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Как модернизировали дрон "Булава"?

Новая модель "Булавы" отличается также удлиненными на 7 сантиметров крыльями и 5-килограммовой боевой частью.

Впрочем, пока в серийном производстве остаются беспилотники с меньшей боевой частью в 3,6 килограмма. Вариант с 5-килограммовой взрывчаткой пока будут изготавливать только по отдельному заказу от подразделений.

Обе весовые версии имеют уже 7 типов боевых частей (осколочная, термобарическая, кумулятивная, и т.д.). Но они не взаимозаменяемы, поскольку каждая имеет свой вес и баланс, а это критически важно для стабильного полета.

Замена боевой части в полевых условиях – почти невозможна. Все варианты подгоняют и проверяют еще на заводе. В DEVIRO объяснили, что военные при заказе могут указать нужную комбинацию – например, 5 термобарических и 10 осколочных – и получают уже укомплектованный набор.

Для обновленной "Булавы" также разработали "ночную" оптическую станцию с тепловизионным каналом. Это связано с тем, что враг все чаще перемещает свою технику в темное время суток.

Кроме того, в "Булаве" начали использовать двигатели украинского производства. Вскоре планируется и переход на украинские приборы телеметрии.

Кроме "Булавы", модернизации подвергся и разведчик-ретранслятор "Лелека-100М2R". Это дрон, который ищет цели для "Булавы" и обеспечивает связь на больших расстояниях. Так, запас хода "Лелеки" увеличили с 3 до 5 часов, улучшили стабилизацию камеры и качество изображения.

В компании отметили, что модернизация дронов не повысила их цену для заказчика.

Напомним, что "Булаву" разработали как ответ российскому "Ланцету". Этот дрон способен поражать цели в глубоком тылу противника и предоставлять видеоподтверждение результатов удара в реальном времени.

